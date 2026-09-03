최대호 안양시장 "서로의 다름 포용하고 상호 존중하는 따뜻한 안양 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 3일 양성평등주간 기념행사를 열었다.
- 행사에는 250여 명이 참석해 유공자 표창을 했다.
- 박상미 강연과 최대호 시장의 실천 의지가 이어졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3일 동안평생학습센터서 시민·여성단체 회원 등 250여 명 참석
양성평등 유공자 표창·경기여성 기예경진대회 입상자 상장 수여
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 3일 동안평생학습센터 강당에서 '2026년 양성평등주간 기념 행사'를 개최했다고 밝혔다.
시에 따르면 양성평등주간(매년 9월 1~7일)은 우리나라 최초의 여성 인권 선언문인 '여권통문' 발표일(1898년 9월 1일)을 기리고 양성평등 문화를 확산하기 위해 지정된 법정 기념 주간이다.
(사)경기도여성단체협의회 안양시지회가 주관한 이번 행사에는 최대호 안양시장을 비롯해 여성단체 회원과 시민 등 250여 명이 참석했다. 행사는 식전 공연, 기념식, 양성평등 유공자 표창, 기예경진대회 입상자 시상, 특별 강연 순으로 진행됐다.
이날 기념식에서는 지역 사회 여성 권익 신장과 양성평등 실현에 기여한 김보선(안양여성의전화), 이미선(안양여성의전화 부설 가정폭력·성폭력 통합상담소), 이은순(경기도여성단체협의회 안양시지회) 씨 등 3명이 안양시장 표창을 받았다.
이어 제41회 경기여성 기예경진대회 꽃꽂이 부문 박종희 씨와 캘리그라피 부문 전정민 씨에게 입상 상장이 전달됐다.
이어진 특별 강연에서는 박상미 심리상담 전문가가 '우리가 타인을 마주할 때(다름을 다정함으로 바꾸는 시간)'를 주제로 타인과의 차이를 존중하고 포용하는 소통 문화의 중요성을 전달했다.
최대호 안양시장은 "이번 행사가 일상 속 양성평등을 실천하고 서로의 다름을 포용하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"며 "상호 존중과 배려가 바탕이 되는 따뜻한 공동체 안양을 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com