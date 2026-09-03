해남군, 추석 민생 '최우선'...전통시장·상가 환급행사

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 3일 추석 앞두고 상품권 할인 확대했다.
- 9월 한 달간 해남사랑상품권 최대 18% 혜택했다.
- 전통시장·상가 환급행사로 지역소비 촉진 나섰다.
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 추석을 앞두고 상품권 할인과 소비 환급행사를 확대하며 지역경제 활성화에 나섰다.
전남광주통합특별시 해남군은 3일 추석 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 위해 해남사랑상품권 할인 확대와 전통시장 온누리상품권 환급행사 등을 추진한다고 밝혔다.
9월 한 달간 해남사랑상품권은 지류형 17% 할인 혜택을 제공한다. 카드형은 15% 할인에 3% 추가 캐시백을 더해 최대 18%까지 혜택을 받을 수 있다. 1인당 할인 구매 한도는 총 50만원이다.
디지털 온누리상품권은 9월 16일부터 20일까지 10% 할인하고 구매 한도를 120만원까지 확대한다. 착한가격업소에서 해남사랑상품권으로 결제하면 7% 추가 캐시백도 지급한다.
전통시장에서는 같은 기간 국산 농축수산물 구매액에 따라 온누리상품권을 환급한다. 3만4000원 이상 구매하면 1만원 6만7000원 이상이면 2만원을 돌려준다.
해남읍 상가에서도 9월 15일부터 18일까지 환급행사가 진행된다. 5만원 이상 소비하면 1만원 10만원 이상이면 2만원을 환급받을 수 있다.
군은 9월 14일부터 23일까지 전통시장 장보기와 지역 상가 이용 캠페인도 벌인다. 지역에서 번 돈이 지역에서 다시 소비되는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.
해남군 관계자는 "상품권 할인과 환급행사를 활용해 가계 부담을 줄이고 추석 장보기와 외식은 지역 전통시장과 상가를 이용해 달라"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com