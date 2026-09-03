신안군, 군민이 정책 만든다

AI 핵심 요약beta
- 신안군이 3일 군민 참여 지속가능 정책자문위 첫 회의를 열고 활동에 들어갔다.
- 7개 분과 53명으로 구성된 위원회가 체류형 관광 활성화 방안을 첫 논의했다.
- 신안군은 현장 의견을 반영해 지역 현안을 정책으로 발전시키겠다고 밝혔다.
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 군민과 전문가의 현장 의견을 군정에 반영하는 참여형 정책 발굴에 본격 착수했다.
전남광주통합특별시 신안군은 3일 군청 대공연장에서 '군민 참여 지속가능 정책자문위원회' 첫 회의를 열고 공식 활동에 들어갔다고 밝혔다.
정책자문위는 농어촌 르네상스와 육상·해상 교통혁신을 비롯해 복지·의료와 체류형 관광, 신재생에너지, 소통, 여성 등 7개 분과 53명으로 구성됐다.
이날 회의에는 자문위원 50명과 실·국장 등 70여 명이 참석했다. 위촉장 수여와 위원장 선출에 이어 '고품격 체류형 관광 활성화 방안'을 첫 안건으로 논의했다.
위원들은 섬·해양·생태·문화자원을 활용해 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 소비로 연결하는 방안을 제시했다. 섬 간 관광 동선과 숙박·교통 인프라 확충 및 지역 특화상품 개발 등 다양한 의견도 나왔다.
특히 관광객 수를 늘리는 데 그치지 않고 체류기간과 지역경제 기여도를 중심으로 관광정책의 방향을 전환해야 한다는 데 의견을 모았다.
박성태 위원장은 "14개 읍·면의 현장 목소리와 분야별 전문성을 모아 신안에 필요한 정책을 발굴하겠다"고 말했다.
김태성 신안군수는 "군민과 전문가의 지혜를 모아 현장의 목소리가 담긴 실효성 있는 정책을 만들겠다"고 강조했다.
신안군은 앞으로 7개 분과별 논의를 통해 지역 현안을 발굴하고 군민 제안을 구체적인 정책으로 발전시켜 군정에 반영할 계획이다.
ej7648@newspim.com