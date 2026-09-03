곽시양, 러블리즈 유지애와 11월 결혼…"많은 축복과 응원 부탁"

AI 핵심 요약beta
- 배우 곽시양과 유지애가 11월 결혼한다.
- 양가 가족과 지인만 참석한 비공개 예식이다.
- 유지애는 러블리즈 출신, 곽시양은 배우다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 곽시양(39)과 러블리즈 유지애(33)가 오는 11월 결혼한다.
곽시양 소속사 9아토엔터테인먼트는 3일 "곽시양 배우가 11월 가수 겸 배우 유지애와 결혼식을 올릴 예정"이라고 밝혔다.
이어 "두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다"라며 "결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정"이라고 설명했다.
곽시양 측은 "인생의 새로운 시작을 앞둔 두 사람을 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고, 많은 축복과 응원 부탁린다"고 당부했다.
곽시양과 결혼하는 유지애는 2013년 걸그룹 러블리즈로 데뷔해 '캔디 젤리 러브', '안녕', '아츄', '데스티니' 등의 히트곡으로 많은 사랑을 받았다. 이후 지난해 케이플러스홀딩스와 계약을 체결한 뒤, 같은 해 티빙 웹드라마 '1도 없는 남자'에 출연하며 연기자로 변신했다.
곽시양은 2014년 영화 '야간비행'으로 데뷔했으며, 드라마 '오 나의 귀신님', '홍천기', '굿파트너' 등에 출연했다. 오는 12일 첫 방송되는 KBS2 '너 말고 다른 연애'에 출연 예정이다.
alice09@newspim.com