안성시 '경기도 더 좋은소비 페스타 in 안성' 개최…나눔 문화 확산 기대

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 4일부터 6일까지 더 좋은소비 페스타를 연다
- 사회연대경제기업 28개사가 참여해 판로 확대를 도모했다
- 구매 혜택과 기부 연계로 착한 소비 확산에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 사회연대경제기업의 판로를 확대하고 착한 소비 문화를 확산하기 위해 오는 4일부터 6일까지 스타필드 안성 1층 센트럴아트리움에서 '2026 경기도 더 좋은소비 페스타'를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 행사는 사회연대경제기업 28개사가 참여하며 참여 기업 매출액(결제 금액 기준)의 4%가 경기 사랑의열매에 기부된다.
현장에서는 스테비아 토마토, 표고버섯, 배도라지즙 등 지역 농산물 가공품부터 전통주, 원두, 도자기, 가죽공예품, 친환경 생활용품 등 다채로운 제품이 선보인다.
주요 행사는 행사장에 마련된 특설무대에서 마술 공연을 시작으로 환영사와 축사, 기념 의식(세레머니)이 진행되며, 경기도 홍보대사인 가수 경서의 축하공연도 펼쳐진다. 특히 가치소비를 장려하기 위해 1만 5000원 이상 구매 시 체험쿠폰 선착순 증정과 3만 원 이상 구매 시 영화관람권, 찜질스파 이용권 등의 혜택도 제공된다.
시 관계자는 "시민들이 사회연대경제기업의 우수한 제품을 접하고 가치 있는 소비에 동참할 수 있길 바란다"며 "지역 기업의 판로 개척과 나눔 문화 확산을 위해 지원을 이어가겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com