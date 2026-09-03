경남관광재단, 'CECO DAY K-POP 페스타 & 소셜 팝업' 12일 팡파르

AI 핵심 요약beta
- 경남관광재단이 오는 12일 CECO서 K-POP 페스타를 연다
- 야외광장에 댄스클래스·랜덤플레이·공연이 펼쳐진다
- 사회적기업 팝업과 바우처 행사로 상생공간을 만든다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사회적기업 등 참여 '소셜 팝업'
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원컨벤션센터(CECO) 야외광장이 케이팝(K-POP) 축제와 지역 상생 프로그램이 결합된 복합문화공간으로 변신한다.
경남관광재단은 오는 12일 창원컨벤션센터(CECO) 야외광장에서 케이팝(K-POP) 축제와 지역 상생 프로그램을 결합한 '제11회 CECO DAY K-POP 페스타 & 소셜 팝업'을 개최한다고 3일 밝혔다.
재단이 추진한 '창원컨벤션센터(CECO) 야외광장 사용료 인하'를 계기로 야외광장을 도민과 지역기업이 함께하는 복합문화공간으로 활성화한다는 취지다.
행사의 메인 프로그램인 '케이팝(K-POP) 페스타'는 오후 5시부터 8시까지 진행된다. 사전 신청 없이 현장에서 누구나 즉석으로 케이팝(K-POP) 춤을 배우는 '댄스 팝업 클래스'를 시작으로 최신 히트곡에 맞춰 자유롭게 무대를 채우는 '랜덤 플레이 댄스', 청소년 및 지역 댄스팀의 열정적인 '케이팝(K-POP) 댄스 공연'이 이어지며 야외광장을 뜨거운 축제의 장으로 만든다.
'하나되세코 소셜 팝업 & 바우처 프로젝트'가 오후 3시부터 7시까지 진행된다. 사회적기업, 장애인기업, 마을기업, 소상공인 등이 참여해 다양한 제품을 선보인다. 사전 환경·사회·투명경영(ESG) 실천 서약 이벤트 참여자 중 선착순 200명에게 5000원 상당의 소셜 바우처를 지급해 행사장에서 사용할 수 있도록 한다.
현장에서는 1만 원 이상 구매 시 소셜 팝업 물품 꾸러미 등을 증정하는 100% 당첨 '럭키드로우' 이벤트에 참여할 수 있다. 텀블러 지참 시 아이스 아메리카노를 무료 증정하는 친환경 자원순환 이벤트도 함께 운영된다.
재단은 이번 행사를 시작으로 9월부터 11월까지 3개월간 창원컨벤션센터(CECO) 상생 프로젝트 '하나되세코'를 연이어 추진한다. 10월에는 '2026 경상남도 소셜임팩트 페스타'를 개최하고 11월에는 '제12회 CECO DAY'를 이어간다.
이를 통해 창원컨벤션센터(CECO) 야외광장을 단순한 전시·행사 공간을 넘어 도민이 즐기고 지역기업이 참여하는 상생 문화공간으로 활성화할 계획이다.
한편, 케이팝(K-POP) 공연 참가 신청과 소셜 팝업 참가 신청은 창원컨벤션센터(CECO) 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 소셜 팝업 참가비 및 행사를 통해 발생한 수익금은 연말 지역 취약계층에 전액 기부된다.
news2349@newspim.com