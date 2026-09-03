나주시, 추석 앞두고 1인당 20만 원 지급

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9월 14일부터 10월 16일까지 신청…11만 7000명 대상

선불카드·모바일 상품권 지급…11월 말까지 지역 내 사용

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 추석을 앞두고 고물가와 경기침체로 위축된 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 시민 1인당 20만 원의 민생회복지원금을 지급한다.

나주시는 3일 제2회 추가경정예산을 통해 관련 예산을 확정하고 오는 14일부터 시민 1인당 20만원의 민생회복지원금 지급에 나선다고 밝혔다.

지원 대상은 2026년 7월 1일부터 신청일까지 계속 나주시에 주민등록을 둔 시민이다. 결혼이민자와 영주권자도 대상에 포함되며 전체 지급 규모는 약 11만 7000명이다.

카드형 나주사랑상품권. [사진=나주시] 2026.09.03 ej7648@newspim.com

신청은 9월 14일부터 10월 16일까지 진행된다. 지급 방식은 선불카드 또는 모바일 나주사랑상품권(CHAK)으로 운영된다. 온라인 신청과 읍면동 행정복지센터 방문 접수를 병행하며 거동이 불편한 시민 등을 위한 찾아가는 신청 서비스도 제공한다.

신청 첫 주인 9월 14일부터 18일까지는 접수 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리에 따른 5부제가 적용된다. 9월 21일부터는 출생연도와 관계없이 대상자 누구나 신청할 수 있다.

지원금은 연 매출 30억 원 이하 신용카드 가맹점과 나주사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 다만 면 지역 주민들의 생활 편의를 고려해 면 단위 하나로마트와 공공형 로컬푸드직매장에서도 사용이 가능하도록 했다.

사용기한은 11월 30일까지다. 기한 내 사용하지 않은 잔액은 소멸된다. 신청 후 대상자 확인을 거쳐 1~2일 이내 지원금을 지급해 추석 명절 전부터 사용할 수 있도록 한다.

나주시는 이번 지원금이 시민들의 가계 부담을 낮추는 동시에 지역 내 소비를 촉진해 소상공인과 자영업자 매출 증대 및 골목상권 회복으로 이어질 것으로 기대하고 있다.

특히 지원금이 지역 상권에서 사용되고 다시 소상공인 매출로 연결되는 소비 선순환 구조를 구축하기 위해 사용처 안내와 홍보를 강화할 방침이다. 읍면동 행정복지센터를 중심으로 신청과 지급 지원체계를 가동하고 시 누리집과 각종 홍보매체를 통해 신청 방법과 지급수단 및 사용처와 5부제 일정 등을 안내한다.

윤병태 나주시장은 "민생회복지원금은 어려운 경제 여건 속에서 시민들의 생활 부담을 덜고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련한 민생 지원책"이라며 "시민 여러분께서는 신청기간과 방법을 미리 확인해 빠짐없이 혜택을 받아 지역경제 회복에 함께해 주시길 바란다"고 말했다.

ej7648@newspim.com