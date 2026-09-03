광명시의회, 제302회 제1차 정례회 개회...결산·추경·조례안 심사

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회는 3일 제302회 정례회를 열었다
- 18일까지 결산안과 추경안 등 주요 안건을 심사한다
- 이형덕 의장은 예산 집행 검증과 현안 점검을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회가 시민 생활과 직결된 주요 안건을 심의하기 위해 제302회 제1차 정례회를 열고 의정활동에 들어갔다.
광명시의회는 3일 개회식을 시작으로 오는 18일까지 16일간의 일정으로 제302회 제1차 정례회 의사일정에 돌입했다고 밝혔다.
이번 정례회에서는 조례안 및 일반안 심사를 비롯해 2025회계연도 결산 승인안, 2026년도 제2회 추가경정예산안, 기금운용계획변경안 등 주요 안건을 다룬다.
의사일정에 따라 각 상임위원회는 4일 조례안과 일반안을 심사한 후 7일부터 14일까지 소관 부서별 2025회계연도 결산 심사를 진행할 예정이다.
아울러 상임위별로 2026년도 행정사무감사 계획 승인 및 자료 요구의 건을 처리하고 16일에는 2026년도 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획변경안을 심사한다.
이어 17일 예산결산특별위원회 종합심사를 거쳐 정례회 마지막 날인 18일 제2차 본회의에서 각 상임위와 예결위가 심사한 안건들을 최종 의결 및 처리할 방침이다.
이형덕 광명시의회 의장은 "이번 정례회는 지난해 예산이 시민을 위해 적절히 집행되었는지 검증하고 시 주요 현안 사업의 추진 방향을 점검하는 중요한 회기"라며 "의원들은 시민의 대변자로서 결산과 추경안 등을 면밀히 심사하고 집행부 역시 성실하고 책임 있는 자세로 임해달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com