광명시의회, 제302회 제1차 정례회 개회...결산·추경·조례안 심사

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이형덕 의장 "시민 대변해 결산·추경 면밀 심사, 주요 현안 사업 철저 점검"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회가 시민 생활과 직결된 주요 안건을 심의하기 위해 제302회 제1차 정례회를 열고 의정활동에 들어갔다.

광명시의회는 3일 개회식을 시작으로 오는 18일까지 16일간의 일정으로 제302회 제1차 정례회 의사일정에 돌입했다. [사진=광명시의회]

광명시의회는 3일 개회식을 시작으로 오는 18일까지 16일간의 일정으로 제302회 제1차 정례회 의사일정에 돌입했다고 밝혔다.

이번 정례회에서는 조례안 및 일반안 심사를 비롯해 2025회계연도 결산 승인안, 2026년도 제2회 추가경정예산안, 기금운용계획변경안 등 주요 안건을 다룬다.

의사일정에 따라 각 상임위원회는 4일 조례안과 일반안을 심사한 후 7일부터 14일까지 소관 부서별 2025회계연도 결산 심사를 진행할 예정이다.

아울러 상임위별로 2026년도 행정사무감사 계획 승인 및 자료 요구의 건을 처리하고 16일에는 2026년도 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획변경안을 심사한다.

이어 17일 예산결산특별위원회 종합심사를 거쳐 정례회 마지막 날인 18일 제2차 본회의에서 각 상임위와 예결위가 심사한 안건들을 최종 의결 및 처리할 방침이다.

이형덕 광명시의회 의장은 "이번 정례회는 지난해 예산이 시민을 위해 적절히 집행되었는지 검증하고 시 주요 현안 사업의 추진 방향을 점검하는 중요한 회기"라며 "의원들은 시민의 대변자로서 결산과 추경안 등을 면밀히 심사하고 집행부 역시 성실하고 책임 있는 자세로 임해달라"고 당부했다.

1141world@newspim.com