익산 천만송이 국화축제, 내달 23일 개막

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18일까지 음식점·제과점 등 접수...할인·무료 혜택과 온라인 홍보 지원

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 가을 대표 축제인 천만송이 국화축제와 지역 소상공인을 연계해 축제 방문객의 소비가 지역 곳곳으로 이어지는 상생 기반 마련에 나선다고 3일 밝혔다.

익산시는 오는 10월 23일부터 11월 1일까지 열리는 '제23회 익산 천만송이 국화축제'와 연계한 '가격할인업소'를 오는 18일까지 모집한다.

익산 국화축제 참여 업소 모집 안내[사진=익산시]2026.09.03 lbs0964@newspim.com

가격할인업소는 축제 기간 시민과 관광객에게 할인이나 무료 제공 등의 혜택을 제공하고 참여업소에는 축제를 활용한 홍보와 신규 고객 유입 기회를 제공하는 상생협력 사업이다. 지난해 처음 시행한 데 이어 올해 두 번째로 운영된다.

특히 축제장에 집중되는 방문객의 소비를 지역 상권으로 확산해 축제장과 거리가 있는 업소도 경제적 효과를 함께 누릴 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

모집 대상은 익산지역 일반·휴게음식점과 제과점 등 소상공인이다. 참여업소는 축제 기간 2명 이상이 방문할 경우 주류를 제외한 결제금액에 대해 업소가 정한 할인 혜택이나 무료 제공 서비스를 운영한다. 포장 이용객에게도 같은 방식의 혜택을 제공할 수 있다.

익산시는 참여업소 홍보도 지원한다. 국화축제 공식 누리집과 익산시, 익산문화관광재단 온라인 채널을 통해 업소를 소개하고 축제 리플릿 등 홍보물에도 관련 정보를 게재한다. 참여업소에는 화분 국화도 무료로 제공한다.

참여 희망 업소는 익산시청 누리집 고시공고의 공고문을 확인한 뒤 오는 18일까지 네이버폼, 전자우편, 팩스 등으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 익산시농업기술센터 기술보급과로 문의하면 된다.

강용석 익산시 기술보급과장은 "방문객에게 다양한 혜택을 제공하고 소상공인에게 새로운 고객을 만나는 기회가 될 수 있도록 많은 업소의 참여를 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com