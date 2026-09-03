시몬스 침대, 한국웰니스지수 침대·기능성침구 부문 1위

침대 부문 통산 15회 1위 달성

"친환경·안전 가치 인정 받아"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 한국표준협회 주관 '한국웰니스지수(KWSI)'에서 침대 부문과 기능성침구 부문 각각 1위를 차지했다고 3일 밝혔다. 특히 침대 부문에서는 통산 15회 1위를 올려 수면 시장 내 독보적 입지를 다시금 입증했다.

한국웰니스지수는 한국표준협회와 연세대 환경과학기술연구소가 공동 개발한 평가 모델(HESSS)을 통해 건강성, 환경성, 안전성, 충족성, 사회성 등 5개 항목을 종합 평가해 소비자의 삶의 질 향상에 기여한 제품을 선정하는 제도다.

시몬스는 '한국웰니스지수(Wellness)'에서 침대 부문 15회 1위, 기능성침구 부문 1위에 올랐다고 3일 밝혔다. [사진=시몬스]

시몬스는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 2018년부터 국내 최초로 가정용 매트리스 전 제품을 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스로 생산해 왔으며, 해당 특허를 무상 공개해 화재 안전 문화 확산에 기여했다. 아울러 라돈·토론 안전인증, 환경표지인증, UL 그린가드 골드, 더마테스트 엑설런트 등급 등 '국민 매트리스 5대 안전 키워드'를 완벽히 실천한 점이 높은 평가를 받았다.

침구 부문 역시 오코텍스 스탠다드 100, 노미테, 다운패스 등 글로벌 수준의 위생 및 윤리적 인증을 획득하며 제품력을 인정받았다. 이 밖에도 포스코산 바나듐 특수합금강 스프링 적용 및 주요 철강사와의 3자 협력 체계를 완성해 기술 및 소재 공급망 경쟁력을 강화하고 있다.

시몬스 관계자는 "품질에 대한 자부심과 장인정신을 기반으로 고객의 건강하고 안락한 숙면을 위해 다방면으로 노력하고 있다"며 "이번 수상을 계기로 국내 웰니스 문화를 선도하는 수면 전문 브랜드로서 막중한 책임감을 갖고, 더 나은 수면 환경과 가치를 제공하기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com