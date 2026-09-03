세종 부강성당 100년 역사, 주민과 함께 되새긴다

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2020년 국가등록문화유산 지정...9월 5일 문화유산 체험 프로그램 진행

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 부강성당 100년 역사를 주민들과 함께 되새기는 문화행사가 열린다.

3일 세종시에 따르면 부강면은 오는 5일 부강성당에서 성당 답사와 옛 의료시설 체험, 지역 역사 기록 전시, 스토리텔링 공연 등을 담은 '부강성당 100년의 울림'을 진행한다.

세종시 부강면이 오는 5일 부강성당에서 '부강성당 100년의 울림' 행사를 진행한다. [사진=세종시] 2026.09.03 vincent977@newspim.com

이번 행사는 국가유산청 '2026년 생생국가유산사업' 지원을 받아 부강문화놀이터가 마련했다.

지난 2020년 국가등록문화유산 제784호로 지정된 부강성당은 한옥성당과 북미식 성당이 공존해 건축사적 가치가 높은 공간으로, 6·25 이후 의료·교육·민간구제 활동 등을 통해 지역 주민들의 삶과 함께해 온 역사적 공간이다.

이번 행사에는 부강성당을 비롯해 부강면 주민자치회, 부강문화놀이터, 부강면·4생활권 학부모회 등 지역 기관과 주민들이 참여한다.

오전 11시부터 오후 2시까지는 학생들을 대상으로 '부강 책 정원' 독서체험이 진행된다. 참여 학생들은 직접 가져온 책이나 현장에 마련된 도서를 읽으며 부강성당에서 여유롭게 독서할 수 있다.

오후 3시부터는 부강면 주민자치회 마을계획사업인 '부강역사 미디어기록관'과 연계해 지역 역사 홍보 프로그램이 열린다. 부강면의 옛 모습과 변화상을 담은 사진을 전시하고 지역의 주요 역사와 이야기를 소개하는 소책자도 배부한다.

오후 4시부터는 부강성당과 한옥성당·북미식 성당을 둘러보는 답사와 함께 메리놀 시약소 운영 체험, 허브 블렌딩, 복약 처방전 손편지 작성 등 문화유산 체험 프로그램이 이어진다.

오후 5시 30분부터는 '부강성당 100년의 울림'을 주제로 스토리텔링 공연이 펼쳐진다. 성당의 건립 과정과 동서양 건축문화의 조화, 지역 주민들의 삶과 기억을 음악과 공연으로 풀어낼 예정이다.

최의헌 면장은 "이번 행사는 부강성당이라는 소중한 문화유산을 중심으로 주민자치회와 지역 기관·단체, 주민이 함께 만들어가는 의미 있는 행사"라며 "앞으로도 주민이 주도적으로 참여하는 문화유산 활용 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com