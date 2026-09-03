증평군, 2회 추경 3330억 편성…292억 증액

AI 핵심 요약beta
- 증평군이 3일 3330억1000만원 규모 추경안을 냈다.
- 스마트 도시 기반과 돌봄·민생사업에 재원을 집중했다.
- 복합문예회관·지식산업센터 등 현안사업도 반영했다.
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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군이 올해 제1회 추가경정예산보다 292억4000만원(9.6%) 늘어난 3330억1000만원 규모의 제2회 추경예산안을 편성해 군의회에 제출했다.
3일 증평군에 따르면 이번 추경은 일반회계 3114억4000만 원, 특별회계 215억7000만 원으로 구성됐다.
군은 가용 재원을 스마트 도시 기반 조성과 돌봄, 주민 생활과 밀접한 민생사업에 집중 투입한다.
스마트 도시 분야에는 삼보초 일원 지중화 2억5000만 원, 연탄~산업단지 연계도로 개설 5억원, 화성리 농촌공간 정비 18억4000만원 등을 반영했다.
돌봄 분야에는 행복돌봄센터 건립 3억7500만 원, 공공형 스터디카페 조성 2억4300만 원, 아이돌봄지원 1억 원 등이 포함됐다.
주요 현안사업으로는 증평 복합문예회관 건립 26억.원, 지식산업센터 건립 20억.원, 보강천 파크골프장 확장 13억3000만 원, 인삼 유통시설 지원 12억6000만 원 등이 편성됐다.
이밖에 보건복지타운 보도 정비, 장수의자 확대, 온마을돌봄센터 2곳 확대 운영, 보강천 산책로 정비 등 생활밀착형 사업도 추진한다.
이재영 군수는 "스마트 도시 기반을 다지고 주민들이 체감할 수 있는 돌봄·민생사업에 재원을 집중했다"며 "군민의 삶이 실질적으로 나아지도록 재정을 효율적으로 운용하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com