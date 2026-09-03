증평군, 2회 추경 3330억 편성…292억 증액

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스마트도시·돌봄·민생사업 집중…복합문예회관·지식산업센터 등 현안 반영

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군이 올해 제1회 추가경정예산보다 292억4000만원(9.6%) 늘어난 3330억1000만원 규모의 제2회 추경예산안을 편성해 군의회에 제출했다.

3일 증평군에 따르면 이번 추경은 일반회계 3114억4000만 원, 특별회계 215억7000만 원으로 구성됐다.

증평군청.[사진=증평군] 2026.09.03 baek3413@newspim.com

군은 가용 재원을 스마트 도시 기반 조성과 돌봄, 주민 생활과 밀접한 민생사업에 집중 투입한다.

스마트 도시 분야에는 삼보초 일원 지중화 2억5000만 원, 연탄~산업단지 연계도로 개설 5억원, 화성리 농촌공간 정비 18억4000만원 등을 반영했다.

돌봄 분야에는 행복돌봄센터 건립 3억7500만 원, 공공형 스터디카페 조성 2억4300만 원, 아이돌봄지원 1억 원 등이 포함됐다.

주요 현안사업으로는 증평 복합문예회관 건립 26억.원, 지식산업센터 건립 20억.원, 보강천 파크골프장 확장 13억3000만 원, 인삼 유통시설 지원 12억6000만 원 등이 편성됐다.

이밖에 보건복지타운 보도 정비, 장수의자 확대, 온마을돌봄센터 2곳 확대 운영, 보강천 산책로 정비 등 생활밀착형 사업도 추진한다.

이재영 군수는 "스마트 도시 기반을 다지고 주민들이 체감할 수 있는 돌봄·민생사업에 재원을 집중했다"며 "군민의 삶이 실질적으로 나아지도록 재정을 효율적으로 운용하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com