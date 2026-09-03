삼성물산, 美 SMDP와 '2.4조 규모' 목동13단지 설계 협업

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최고 49층 3852가구 규모

래미안 원베일리·나인원한남 단지 조성 참여

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산이 미국 유명 건축설계사 SMDP와 서울 양천구 목동13단지 재건축 수주를 위해 협업한다고 3일 밝혔다.

목동13단지 재건축은 서울 양천구 신정동 327번지 일대에 기존 2280가구 아파트를 지상 4층, 지상 49층, 3852가구 단지로 탈바꿈하는 사업이다. 예정 공사비는 약 2조3763억원이다.

목동13단지 항공사진 [사진=삼성물산]

SMDP는 미국 시카고에 본사를 두고 있으며 세계적인 도심 복합개발과 고급주거시설 중심 설계사다. 국내에서는 '래미안 원베일리', '나인원한남', '아크로서울포레스트' 단지 조성에 참여한 것으로 알려졌다.

양사는 지난해 삼성물산이 시공권을 확보한 신반포4차 재건축 사업에서 협업 중이며 최근 신반포19·25차 재건축 사업에서도 최상의 설계와 사업 조건을 제안해 시공사로 선정됐다.

목동13단지는 정비계획상 최고 높이 156m, 49층으로 계획돼 있다. 양사는 구조적 안정성에 채광, 조망, 프라이버시 등 최적 주거 환경을 고려하고, 입지와 규모에 맞는 스카이라인을 계획하고 있다.

특히 남쪽으로 열린 입지적 장점을 활용해 안양천과 매봉산 등 주변 자연경관을 누릴 수 있는 조망 환경을 갖출 예정이다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "목동13단지는 목동 재건축 전체 상징성과 파급력이 높은 전략적 요충지인 만큼, 전사적 역량을 동원해 목동 전체를 대표하는 랜드마크로 조성할 것이다"고 밝혔다.

krawjp@newspim.com