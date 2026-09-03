전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

국민의힘 "국군사관학교 유치 자랑 전 대전 자운대 먼저 지켜라"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘 대전시당이 3일 허태정 시장과 민주당을 비판했다.
  • 자운대 국방기관 역외이전 우려에 유치 성과론을 경계했다.
  • 사관학교 통합 재검토와 국방인프라 보전을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"얻고 잃는게 뭔가" 허태정 시장·민주당 싸잡아 맹비판
대전시당, 실적 급급 '기존 국방기관 이전'에 침묵 따져

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국군사관학교 대전 자운대 창설을 놓고 기존 국방교육기관의 역외 이전 가능성과 충북의 국방기관 유치 요구가 잇따른다. 이런 가운데 국민의힘 대전시당은 허태정 대전시장과 지역 더불어민주당을 정조준하면서 맹공에 나섰다.

이는 국군사관학교 유치를 성과로 내세우기에 앞서 대전이 이미 보유한 국방인프라부터 지켜야 한다는 강한 비판이다.

국민의힘 로고. [사진=국민의힘]

3일 국민의힘 대전시당은 전날 논평을 통해 "대전 시민은 국방인프라를 빼앗기고 '육사 없애기 수용처'에 환호할 만큼 어리석지 않다"며 국군사관학교 창설에 앞서 기존 자운대 국방인프라부터 지켜야 한다고 주장했다.

국군사관학교 창설이라는 명분 아래 기존 국방기관의 기능이 축소되거나 다른 지역으로 빠져나간다면 유치 성과만 강조할 일이 아니라는 게 대전시당의 시각이다.

시당은 충북도가 공군사관학교 이전과 연계해 국방연구원, 국방정신전력원, 국방과학연구소, 육·해·공군대학, 합동참모대학 등의 유치를 검토하고 있다는 점을 들며 대전의 기존 국방기능이 약화될 수 있다고 우려했다.

특히 "국군사관학교를 대전에 창설한다면서 기존 국방기관의 기능을 축소하거나 다른 지역으로 이전한다면 대전 발전이라고 할 수 없다"며 "육·해·공군대학과 합동군사대학, 육군교육사령부 등 핵심 국방교육·훈련기관이 집적된 자운대를 흔드는 것은 '기관 갈아치우기'에 불과하다"고 맹렬히 비판했다.

국군사관학교를 새로 유치한다는 성과에 가려 기존 기관이 빠져나가는 일이 벌어진다면 대전으로서는 얻는 것보다 잃는 것이 무엇인지부터 따져야 한다는 주장이다. 특히 기존 국방기관의 존치 여부가 명확하지 않은 상태에서 국군사관학교 창설만 앞세우는 것은 지역의 국방역량 전체를 놓고 볼 때 충분한 설명이 필요하다는 지적이다.

사관학교 통합 방식 자체에 대해서도 재검토를 요구하고 나섰다. 시당은 "왜 기존 사관학교의 전문성과 전통을 허물고 대전으로 통합 이전해야 하는지에 대한 설득력이 부족하다"며 육·해·공군 사관학교 통합이 각 군의 전문성을 훼손할 수 있다고 주장했다.

육·해·공군 사관학교를 하나로 통합하는 방안이 각 군이 축적해 온 교육체계와 전문성을 어떻게 유지할 것인지에 대한 설명 없이 지역 유치 성과만 부각돼서는 안 된다는 비판이다. 통합 필요성과 교육 효과, 각 군의 전문성 유지 방안이 먼저 제시돼야 한다는 것이다.

그러면서 허태정 대전시장과 지역 민주당을 향한 비판 수위도 높였다.

시당은 "생도 선발 방식과 세부 운영방안조차 충분히 확정되지 않은 상황에서 허태정 시장과 대전 7개 지역구 민주당 국회의원들이 이를 큰 치적인 양 홍보하고 있다"며 "기존 국방기관의 역외 이전 가능성에 대해서는 왜 침묵하느냐"고 따져 물었다.

바로 국군사관학교 창설의 구체적인 운영방안도 확정되지 않은 상황에서 유치 자체를 정치적 성과로 내세운다는 지적이 나온다. 이는 기존 국방기관의 이전 가능성에는 별다른 입장을 내놓지 않는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 비판이다.

시당은 ▲자운대 기존 국방기관 기능 축소 및 역외 이전 반대▲사관학교 통합안 원점 재검토▲대전시민과 충청권 의견 반영 ▲국군사관학교 창설이 대전 국방역량과 지역경제에 미칠 영향 공개 등을 요구했다.

시당은 "대전을 대한민국 국방혁신의 중심으로 만들 생각이라면 '육사 없애기의 수용처'가 아닌 대전이 이미 가진 국방인프라를 지키고 확대하는 것부터 시작해야 한다"며 "대전의 국방역량을 축소하는 일방통행식 국방정책을 좌시하지 않겠다"고 밝혔다.

국군사관학교 창설을 대전의 성과로 평가하려면 새 기관의 유치 여부보다 대전시 자운대에 집적된 기존 국방기관의 기능과 존치 여부까지 분명히 해야 한다. 그만큼 기존 국방인프라를 내주고 새로운 기관을 받는 방식이라면 무엇을 얻고 무엇을 잃는지에 대한 설명부터 내놓아야 한다는 비판이 나오는 이유다.

gyun507@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동