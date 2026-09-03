제주항공, 부산 항공산업 커리어 엑스포 참가…취준생 직무상담

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운항·객실·정비·일반직 현직자 참여…채용·직무 정보 제공

채용설명회·현직 승무원 강연 통해 취업 노하우 공유

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=제주항공이 항공산업 취업을 준비하는 구직자들을 대상으로 직무·채용 상담과 취업 노하우를 공유했다.

제주항공은 지난 2일부터 3일까지 부산 해운대구 벡스코(BEXCO) 제2전시장에서 열린 '2026 항공산업 커리어 엑스포 in 부산'에 참가했다고 3일 밝혔다.

제주항공은 행사장에 전용 부스를 마련하고 운항승무직과 객실승무직, 정비직, 일반직 등 다양한 분야의 현직자들이 직접 참여해 구직자들을 대상으로 직무 및 채용 상담을 진행했다. 상담은 현직자와 구직자가 직접 소통하는 방식으로 이뤄졌다.

지난 2일 열린 참여기업 채용설명회에서는 조수지 제주항공 인재개발팀장이 회사의 기업이념과 인재상, 채용 관련 정보를 소개했다.

이어 진행된 '항공人이야기' 강연에서는 전직 아이돌 출신인 최은수 제주항공 객실승무원이 자신의 취업 준비 과정과 현직 승무원 경험을 바탕으로 항공사 취업 노하우를 공유했다.

제주항공은 이번 행사를 통해 항공산업 취업을 준비하는 구직자들에게 직무별 실무 정보와 채용 관련 정보를 제공하고 현직자와 직접 소통할 수 있는 기회를 마련했다고 설명했다.

[사진=제주항공]

heoneykim@newspim.com