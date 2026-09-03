세종 소방관들, 화재 예방 포상금 전액 기부 '훈훈'

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배창수·윤동선 소방관, 소방청 포상금 500만 원 쾌척

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 화재 예방 활동으로 받은 포상금 전액을 화재 피해 가구에 기부한 세종 소방관들의 선행이 뒤늦게 알려져 화제다.

3일 세종소방본부에 따르면 화재예방과 배창수 소방경과 윤동선 소방장은 소방청 우수성과 포상금으로 받은 각 250만원씩 총 500만원을 세종사회복지공동모금회에 기부했다.

왼쪽부터 세종소방본부 배창수 소방경과 윤동선 소방장. [사진=세종소방본부] 2026.09.03 vincent977@newspim.com

이들이 기부한 돈은 최근 종촌동과 고운동에서 발생한 화재로 피해를 입은 가정을 돕는 데 전달됐다.

배 소방경과 윤 소방장은 건축물 관계자의 자율적인 안전관리를 유도하는 '금화순찰대'를 운영하며 화재 예방 체계 개선에 힘써왔다.

'금화순찰대'는 소방의 전문성과 민간의 자율적인 안전관리 역량을 결합한 참여형 화재예방 모델이다. 명칭은 1426년 세종대왕 때 창설된 우리나라 최초의 소방기관 '금화도감'에서 착안했다.

순찰대는 건축물 관계자가 현장 점검에 직접 참여해 시설관리 노하우를 전수받고 자율적인 안전관리 책임의식을 높이도록 기여했다.

배 소방경과 윤 소방장은 공동주택 등 342곳을 대상으로 안전 컨설팅을 진행하고 노후 아파트의 멀티콘센트 보급 등을 이끌었다. 이 같은 성과를 인정받아 '으뜸세종상'을 수상했고 소방청 특별성과 포상금도 받았다.

이들은 시민 안전을 위해 얻은 성과를 지역사회와 나누자는 뜻에서 포상금을 기부하기로 했다.

배 소방경은 "시민과 함께 이뤄낸 성과인 만큼 당연히 해야 할 일을 했을 뿐"이라며 "갑작스러운 화재로 어려움을 겪는 이웃에게 작은 위로가 되길 바란다"고 전했다.

윤 소방장도 "현장에서 함께 땀 흘려 이룬 성과를 이웃과 나눌 수 있어 감사하다"며 "앞으로도 안전한 세종을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com