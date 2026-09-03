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롯데건설 '화성 향남 롯데캐슬 시그니처' 10월 분양 예정

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  • 화성 향남 롯데캐슬 시그니처가 향남읍 상신리에 공급된다
  • 17개 동 1542가구 대단지에 롯데캐슬 브랜드를 적용했다
  • 수변·숲속공원 연계와 다양한 커뮤니티를 갖췄다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

화성시 향남 생활권에 첫 메이저 건설사의 브랜드 아파트

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경기도 화성시 향남읍 상신리 일원에 '화성 향남 롯데캐슬 시그니처'가 공급될 예정이다. 이 단지는 향남 생활권에 처음으로 들어서는 메이저 건설사 브랜드 아파트다.

[이미지=롯데건설] 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 조감도

화성 향남 롯데캐슬 시그니처는 지하 3층부터 지상 29층, 총 17개 동, 1,542가구 규모로 조성된다. 롯데건설의 주거 브랜드 '롯데캐슬'이 적용된다.

향남은 향남1·2지구 조성과 산업단지 개발을 통해 화성 서남부권의 주거지로 성장해 왔다. 향남제약일반산업단지, 발안일반산업단지 등 다수 산업단지가 주변에 위치하며, 지역 인구 증가와 도시 개발에 맞춰 주거, 상업, 교육 환경이 확충됐다.

향남 지역의 주택 공급은 공공주택, 임대주택, 중견 건설사 아파트 중심으로 이뤄져 왔다. 향남2지구에는 부영 9·10·11단지(2,788가구), 부영 17단지(942가구), 언덕마을 18단지(1,742가구) 등이 공급됐으며, 서봉마을 모아엘가, 센텀벨라 등 중규모 단지도 공급된 바 있다.

최근 민간 브랜드 아파트로는 2024년 입주한 945가구의 향남역 한양수자인 디에스티지가 있다. 이 단지는 2021년 분양 당시 향남에서 오랜만에 공급된 민간분양 아파트로 주목받으며 전용 84㎡D에서 34.29대1의 청약 경쟁률을 기록했다.

화성 향남 롯데캐슬 시그니처는 1,542가구의 대단지 규모와 롯데캐슬 브랜드를 앞세워 지역 주택시장의 관심을 모을 예상된다. 17개 동, 29층으로 조성돼 향남 일대 새로운 스카이라인을 형성할 것으로 보인다.

주택형은 전용 84㎡가 총 1,331가구로 전체의 약 86%를 차지한다. 전용 102㎡, 112㎡, 120㎡ 등 중대형 주택형도 함께 마련된다.

단지 중앙에는 특화 조경을 적용한 중앙광장이 조성된다. 단지 북측의 수변공원과 남측의 숲속공원과 연계해 입주민들이 단지 안팎에서 녹지 공간을 누릴 수 있도록 설계됐다. 세 공간을 합한 규모는 축구장 약 5개 크기에 달한다.

단지 내에는 온수풀을 갖춘 수영장, 피트니스센터, 게스트하우스, 스트리밍 시네마, 독서실, 복층형 도서관, 키즈카페 등 커뮤니티 공간이 계획돼 있다.

분양 관계자는 "향남은 인구와 산업 기반이 꾸준히 성장해 왔지만 시공능력평가 상위권 대형 건설사의 브랜드 아파트 공급이 제한적이었다"며 "화성 향남 롯데캐슬 시그니처는 향남에서 처음 선보이는 롯데캐슬 브랜드 단지라는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.

whitss@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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