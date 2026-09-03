전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

어피닛, 서울대와 AI 신용평가 정교화 기술 공동 특허 출원

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 어피닛이 3일 서울대와 신용평가 AI 특허를 출원했다.
  • 미승인 고객 상환능력을 확인하는 3단계 절차를 개발했다.
  • 인도 트루밸런스에 적용해 신흥시장으로 확대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인도 트루밸런스 심사 시스템에 단계적 적용 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 금융 플랫폼 어피닛(AFINIT)은 서울대학교산학협력단과 공동으로 신용평가를 정교화하는 AI 기술에 대한 특허를 출원했다고 3일 밝혔다.

이번 특허는 어피닛과 서울대학교가 지난해 개발도상국의 금융 포용성 확대를 목표로 시작한 'AI 기반 금융 프레임워크' 공동 연구에서 개발한 기술이다.

출원 기술은 기존 신용평가 시스템에서 대출 상품 미승인 고객의 실제 상환 결과를 확인하기 어려운 문제를 보완하는 데 초점을 맞췄다.

금융 서비스 플랫폼 '트루밸런스(True Balance)'. [사진=어피닛]

대출이 승인된 고객은 이후 정상 상환 또는 연체 여부가 데이터로 축적된다. 반면 미승인 고객은 실제 대출이 실행되지 않기 때문에 상환 능력이 있었는지 사후 확인할 수 있는 데이터가 남지 않는다.

어피닛에 따르면 기존 시스템에서는 상환 확률을 예측하는 AI 모델은 축적된 승인 고객 데이터를 통해 학습할 수 있지만, 미승인 고객에 대한 검증 데이터가 없어 승인과 거절의 기준을 결정하는 과정에는 사전에 설정한 심사 규칙이 활용돼 왔다.

어피닛과 서울대 연구팀은 미승인 고객의 실제 상환 능력을 확인하고 해당 데이터를 심사 기준에 반영하기 위한 3단계 절차를 개발했다.

첫 단계에서는 AI가 기존 심사 규칙과 같은 판단을 내리도록 학습한다. 이어 과거 데이터를 이용해 새로운 심사 방식에 대한 시뮬레이션을 진행한다.

이 과정에서는 부도율뿐 아니라 ▲이자 수익 ▲원금 회수 ▲손실 ▲비용 등을 함께 고려해 미승인으로 발생할 수 있는 기회 손실과 승인에 따른 손실 가능성을 평가하도록 설계했다.

마지막 단계에서는 미승인 고객 가운데 모델이 상대적으로 위험도가 낮다고 판단한 일부 고객을 시범적으로 승인해 실제 상환 데이터를 확보한다.

이들의 상환 결과가 축적되면 기존에 확보하기 어려웠던 미승인 고객군의 실제 상환 데이터를 AI 학습에 다시 반영한다. 이후 해당 데이터를 기반으로 심사 기준을 조정하고 적용 대상을 단계적으로 확대하는 구조다.

회사는 기존 미승인 고객을 일괄적으로 승인하는 방식이 아니라 실제 상환 데이터를 확보하면서 위험이 확인된 범위 안에서 승인 대상을 순차적으로 확대하는 것이 이번 기술의 특징이라고 설명했다.

신재혁 어피닛 AI 리드는 "서울대와 함께 시작한 연구가 1년 만에 실제 특허 출원으로 이어졌다"며 "부도율 예측만 학습하고 심사 결정은 학습하지 않았던 신용평가 시스템의 한계를 보완하기 위한 기술"이라고 말했다.

이어 "그동안 기술적인 한계로 거절되던 고객들에게도 보다 정확한 심사를 제공할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

서울대학교 관계자는 "그동안 금융 서비스를 이용하지 못했던 고객들에게도 안전하게 적용할 수 있는 심사 정책 개선 방법을 찾는 것이 이번 연구의 핵심이었다"고 말했다.

어피닛은 이번 기술을 인도에서 운영하는 금융 서비스 플랫폼 '트루밸런스(True Balance)'의 심사 시스템에 단계적으로 적용할 예정이다. 향후 다른 신흥 시장으로 사업을 확대하는 과정에서도 해당 기술을 활용할 계획이다.

한편 어피닛은 이철원 대표가 2014년 설립한 AI 금융 기업이다. 인도에서 대안신용평가시스템(ACS)과 이를 기반으로 한 AI 금융 의사결정 플랫폼 트루밸런스를 개발·운영하고 있다.

트루밸런스는 인도에서 결제와 소액 대출, 보험 등 금융상품 추천·매칭, 공과금 납부, 선불 충전 등의 서비스를 제공한다. 어피닛에 따르면 서비스 지역은 인도 전역의 95% 이상이며 비은행금융회사(NBFC)와 선불결제수단(PPI) 라이선스를 보유하고 있다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동