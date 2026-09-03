국립청소년바이오생명센터, 영재교육기관 바이오 체험 확대…참여기관 72.7%↑

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19개 기관·청소년 1234명 참여…지난해보다 83명 늘어

여름방학 심화 실험·연합캠프 운영…진로 탐색 기회 확대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립청소년바이오생명센터는 2026년 영재교육원 청소년을 대상으로 바이오·생명과학 분야 진로 및 과학체험 프로그램을 운영했다고 3일 밝혔다.

올해 프로그램에는 19개 영재교육기관에서 청소년 1234명이 참여했다. 지난해 11개 기관 1151명과 비교하면 참여기관은 8개 늘어 72.7% 증가했다. 참여 청소년도 83명 늘어 7.2% 증가했다.

광학현미경을 이용한 진로체험에 참여 중인 청소년의 모습. [사진=한국청소년활동진흥원]

프로그램은 청소년이 바이오 분야를 직접 경험하고 관련 진로를 탐색할 수 있도록 레드바이오와 그린바이오 등 생명과학 분야를 중심으로 구성됐다.

특히 여름방학에는 심화 생명과학체험활동을 운영했다. 참가 청소년이 과학적 원리를 직접 관찰하고 실험한 뒤 결과를 분석하도록 해 과학적 사고력과 탐구 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

여러 영재교육기관이 함께 참여하는 연합캠프도 확대했다. 청소년들은 다양한 과학체험활동을 공동으로 수행하고 탐구 결과와 경험을 공유하면서 기관 간 교류와 협업 기회를 넓혔다.

김성학 바이오생명센터 원장은 "올해 참여기관과 청소년이 모두 늘어나 바이오·생명과학 분야를 경험할 수 있는 기회를 확대했다"며 "앞으로도 영재교육기관과의 협력을 강화해 청소년들이 바이오 분야의 진로를 탐색하고 과학적 탐구역량을 키울 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com