NH농협금융, 초고령사회 대응 '안심돌봄 프로젝트' 추진

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협금융이 초고령사회 진입에 따른 치매 돌봄 수요에 대응해 시니어 고객 자산 보호와 치매 가족 지원을 위한 '안심돌봄 프로젝트'를 추진하고 있다고 밝혔다.

지난 6월 금융지주 주도로 7개 자회사(은행·생명·손해·증권·자산운용·캐피탈·저축은행)가 참여해 시작한 이번 프로젝트는 2개월 만에 주요 사업 성과를 내고 있다.

NH농협금융지주 이찬우 회장. [사진=NH농협금융지주]

자회사의 전국 90여 개 시범영업점이 지자체 산하 치매안심센터를 통해 '치매극복선도기업' 인증을 획득했다. 전 직원이 치매인식 개선 교육을 이수했으며 향후 지자체 및 지역사회와 연계해 치매 예방 캠페인을 진행할 예정이다.

NH농협금융은 현장 금융 불편을 해소하기 위해 업권별·고객 특성별 응대 기준을 구체화했다. 금융지주 가이드라인을 바탕으로 마련한 고객응대 매뉴얼은 9월 중 전국 영업점에 적용된다.

시니어 고객의 자산 보호와 자녀의 돌봄 부담 경감을 위한 특화 금융·돌봄 서비스도 확대한다.

NH농협은행은 지난 5월 자산 관리 및 집행을 사전 조건에 따라 수행하는 'NH올원더풀의료비치매안심신탁'을 출시했다.

NH농협생명은 9월부터 3개월간 시니어 고객 대상 '안심돌봄 콜' 서비스 파일럿 테스트를 진행한다. 전문 간호사의 1:1 안부 전화와 AI 음성 분석 기술을 활용해 인지 건강 변화를 모니터링하는 방식이다.

모니터링 결과를 바탕으로 자녀에게 건강 리포트를 전달하고 질환 발생 시 상급병원 예약 및 건강 상담 서비스를 연계한다. 해당 서비스는 고도화를 거쳐 2027년 초 NH헬스케어 앱을 통해 정식 출시될 예정이다.

NH농협금융은 치매 관련 인식 개선을 위해 4컷 만화 등 콘텐츠를 제작해 금융사고 예방과 올바른 금융생활 지원에 나선다.

NH농협금융 관계자는 "농협 네트워크를 활용해 고령화와 인구 소멸 위기를 겪는 지역에 사회 안전망을 제공하고자 프로젝트를 기획했다"며 "시니어 고객과 가족을 위한 종합 솔루션을 지속 제공하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com