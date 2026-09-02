부산지역 여름철 음주 교통사고 36% 감소…단속 강화 효과

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해수욕장·관광지 중심 주야간 불문 단속

830명 적발·부상자 30% 줄어 안전 확보



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 여름휴가철을 맞아 부산지역 음주 교통사고와 부상자가 전년보다 크게 줄어든 것으로 나타났다.

부산자치경찰위원회와 부산경찰청은 지난 6월 26일부터 8월 31일까지 해수욕장과 주요 관광지 등 부산 전역에서 여름 휴가철 음주운전 예방을 위한 집중단속을 실시했다고 2일 밝혔다.

부산시자치경찰위원회⋅부산경찰청이 여름 휴가철 음주운전으로 인한 교통사고를 예방하기 위해 집중단속을 실시하고 있다.[사진=부산경찰청] 2026.09.02

경찰은 주야를 가리지 않고 교통경찰과 경찰관기동대 등 가용 인력을 최대한 투입해 단속을 진행했다. 16개 경찰서를 3개 그룹으로 나눠 시간대와 권역별로 음주단속을 실시했고 인접 경찰서 간 합동단속과 각 경찰서의 상시단속을 병행해 현장 단속과 예방 활동을 강화했다.

단속 결과, 집중단속 기간 중 음주운전으로 인한 교통사고는 전년도 같은 기간보다 36% 줄었고 부상자는 30% 감소한 것으로 집계됐다. 같은 기간 음주운전으로 운전면허가 취소된 운전자는 550명, 정지 260명, 측정거부 20명 등 총 830명이 적발됐다.

경찰은 음주운전과 함께 발생하기 쉬운 교통법규 위반에 대해서도 병행 단속을 실시했다. 이 과정에서 이륜차와 개인형 이동장치(PM) 등 관련 법규위반 435건을 적발했다.

경찰 관계자는 "음주운전이 운전자뿐 아니라 보행자의 생명과 안전까지 위협하는 중대한 위반행위"라며 "교통과는 앞으로도 지속적인 단속과 홍보 활동을 이어가 음주운전 근절에 힘쓸 계획이다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com