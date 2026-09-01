LH 대전충남, 대학생 현장실습 운영…6개 대학 참여

AI 핵심 요약beta
- LH 대전충남본부가 1일 지역 대학생 현장실습을 시작했다.
- 건양대 등 6개 대학 학생들이 6개월간 실무를 익힌다.
- LH는 산학협력 확대와 지역 인재 육성에 나섰다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = LH 대전충남지역본부가 지역 대학생들의 공공기관 실무 경험과 취업 역량 강화를 위해 6개월간 현장실습 프로그램을 운영한다.
LH 대전충남지역본부는 이달부터 지역 대학생을 대상으로 현장실습제도를 운영한다고 1일 밝혔다.
이번 프로그램에는 건양대학교와 국립한밭대학교, 목원대학교, 우송대학교, 한국기술교육대학교, 한남대학교 등 6개 대학이 참여한다.
참여 학생들은 LH 대전충남지역본부 각 팀에 배치돼 전공과 연계한 업무를 맡게 된다. 보상과 판매, 주거복지 등 실제 공공기관 업무를 경험하며 진로를 탐색하고 직무 역량을 높이는 방식이다.
LH는 이번 현장실습을 통해 지역 대학과의 협력을 확대하고 지역 인재가 학교 밖 현장에서 실무 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다는 계획이다.
현장실습 시작에 맞춰 '인재육성과 ESG 실천을 위한 산학협력 간담회'도 열었다. 행사에는 참여 학생과 대학 담당교수 등이 참석해 실습 운영방향을 공유하고 학생들의 건의사항과 기대사항을 청취했다.
강지윤 국립한밭대학교 교수는 "학교에서 배운 지식을 현장에서 직접 활용하고 자신의 진로를 구체화하는 기회가 되길 바란다"며 "현장실습 제도가 지역 인재 양성의 기반으로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.
gyun507@newspim.com