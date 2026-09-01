가평군, 19일 '같이 가치 한마당' 개최

AI 핵심 요약beta
- 가평군은 19일 잣고을시장 광장에서 한마당을 연다
- 사회연대경제기업·마을공동체 성과를 주민과 공유한다
- 두네토 마켓 연계 판매·체험·공연 뒤 수익금은 기부한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 가평군은 오는 19일 가평 잣고을시장 창업경제타운 광장 일원에서 '2026 같이 가치 한마당 with 두네토'를 개최한다.
1일 시에 따르면 이번 행사는 사회연대경제기업과 마을공동체, 행복마을관리소가 지역에서 펼쳐온 활동과 성과를 주민들과 공유하고 주민들이 직접 참여하며 지역의 가치를 경험할 수 있도록 마련됐다.
특히 올해는 지역 상인들이 함께하는 '두네토 마켓'과 연계해 사회연대경제기업 생산품 판매를 비롯해 전시·체험, 공연 등을 함께 운영한다.
행사장에서는 사회연대경제기업 생산품 판매, 마을공동체 및 행복마을관리소 체험부스, 공동체 활동 전시, 지역공동체 공연, 경품 이벤트 등이 진행하며 행사 체험 수익금 전액은 기부할 예정이다.
가평군 관계자는 "주민들이 지역에서 활동하는 사회연대경제기업과 공동체를 직접 만나고 체험하면서 그 가치를 자연스럽게 느끼는 시간이 되길 바란다"며 "가족과 이웃이 함께 찾아 지역의 사람과 이야기를 만나는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
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