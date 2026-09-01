충주 장미산성, 1600년 전 백제 성곽이었다

AI 핵심 요약beta
- 충주 장미산성이 1일 발굴조사로 5세기 백제 성곽임이 확인됐다.
- 한성백제기 최대 규모의 목조 집수시설도 함께 발견됐다.
- 백제의 중원 거점 운영 실체를 보여주는 자료로 평가됐다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주의 사적 '장미산성'이 고구려나 신라가 아닌 5세기 백제가 축조한 성곽이었다는 사실이 발굴조사를 통해 확인됐다.
특히 한성백제기 최대 규모로 추정되는 지하식 목조 집수시설이 발견되면서 5세기 백제가 중원 지역을 어떻게 경영했는지를 보여주는 중요한 고고학 자료로 평가된다.
충주시와 국립중원문화유산연구소는 2022년부터 진행한 장미산성 발굴조사에서 석축 성벽에 앞서 축조된 백제 토성을 확인했다고 1일 밝혔다.
조사 결과 토성에서는 백제의 대표적인 성곽 축조 방식인 판축기법이 확인됐다. 판축기법은 흙을 여러 겹으로 다져 성벽을 만드는 방식으로, 백제 수도권인 풍납토성 등에서 확인되는 축조 기술이다. 수도권 양식의 토기도 다량 출토돼 백제가 충주를 전략적 거점으로 삼았음을 뒷받침했다.
이번 조사에서 가장 눈길을 끄는 유물은 북성벽 계곡부에서 발견된 대규모 목조 집수시설이다. 길이 약 7ｍ의 통나무를 다듬어 9단으로 쌓아 올린 정방형 구조로 지하에 물을 저장하면서 생활용수를 공급하고 수압을 조절하는 다목적 시설로 추정된다. 한성백제기 목조 집수시설 가운데 최대 규모다.
내부에서는 삼국시대 유적에서 처음으로 완전한 형태가 확인된 쇠도끼와 삼태기, 소 코뚜레 등이 출토됐다. 당시 사람들이 물을 확보하고 이용했던 생활상을 보여주는 자료라는 점에서도 의미가 크다.
장미산성에서는 백제 유물뿐 아니라 고구려와 신라 토기도 함께 출토됐다. 식생 환경을 보여주는 유체와 동물뼈도 확인돼 삼국이 각축했던 중원 지역의 역사적 층위와 문화적 교류를 보여준다. 장미산성은 그동안 고구려 또는 신라가 축조한 성으로 알려져 왔다.
하지만 이번 조사로 석축 성벽보다 앞선 시기에 백제가 토성을 먼저 쌓았다는 사실이 확인되면서 유적의 성격을 새롭게 규명할 수 있게 됐다. 충주시는 이번 발굴 성과가 5세기 백제가 한강 유역을 넘어 중원 지역에 진출해 거점을 구축하고 운영했던 실체를 보여주는 자료가 될 것으로 기대하고 있다.
시민을 대상으로 한 목조 집수시설 현장공개회는 9월 4~5일 오후 1시30분부터 3시30분까지 열린다. 국립중원문화유산연구소 누리집에서 날짜별 선착순 20명을 신청받는다. 현장 공개가 끝난 뒤에는 유적 보호를 위해 복토할 예정이다.
장미산성 출토유물을 소개하는 특별공개전은 9월 1일부터 12월 31일까지 국립중원문화유산연구소 전시실에서 열린다.
충주시 관계자는 "그동안 막연하게 알려졌던 장미산성의 첫 얼굴이 1600년 전 백제의 것이었음을 밝혀냈다"며 "철저한 보존과 연구를 통해 시민들이 직접 보고 누릴 수 있는 문화유산으로 돌려드리겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com