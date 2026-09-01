서울시, 서울세계불꽃축제 종합대책 가동…안전 인력 6800명 투입

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 1일 서울세계불꽃축제 2026 종합대책을 발표했다
- 5일 불꽃쇼에 맞춰 6800명 투입하고 교통을 통제했다
- 여의나루역 혼잡 땐 인근 역 분산 이용을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
따릉이·PM 대여 중지, 한강버스 미운항·단축운항
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 4일 전야제와 5일 본행사가 열리는 '한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2026'에 대비한 교통·안전·편의 분야별 종합대책을 1일 발표했다. 매년 100만 명 이상이 찾는 대규모 행사인 만큼 총 6800명의 안전인력을 투입하고, 관계기관과 안전 대응체계를 구축한다.
불꽃쇼는 5일 오후 8시 시작된다. 서울시는 행사 당일 도로와 대중교통 혼잡이 예상되는 만큼 가급적 대중교통을 이용하되, 여의나루역 대신 여의도역·마포역·샛강역 등 인근 역으로 분산해 이동해 달라고 당부했다.
올해 축제 기간은 전야제를 포함해 이틀로 연장됐으며, 서울시는 주최 측과 경찰, 소방과 함께 종합안전본부를 운영할 예정이다. 행사장과 인근 지하철역에 추가 안전인력을 배치하고 안전장비는 20% 확대한다.
행사 당일인 5일 원효대교는 오전 9시부터 6일 오전 3시까지, 여의동로(마포대교 남단~63빌딩 앞)는 오후 3시부터 자정까지 전면 통제된다. 이에 따라 해당 구간을 지나는 24개 버스 노선도 임시 우회 운행한다.
오후 7~8시와 행사 종료 후 인파가 몰리는 오후 10~11시에는 여의도환승센터와 여의도역을 경유하는 26개 버스노선이 집중 배차된다. 오후 4시~9시20분 노들섬 정류소와 한강대교 위 4개 정류소를 지나는 16개 버스 노선은 무정차 통과한다. 여의나루역 정류소도 4일 오후 6시20분~9시30분 임시 위치로 변경된다.
지하철은 본행사 전후 승객 집중에 대비해 5호선을 18회, 9호선을 65회 증편하며, 행사장 인근의 21개 역에는 평소보다 3~5배 많은 안전요원을 배치한다.
5호선 여의나루역은 인파가 밀집할 경우 열차가 무정차 통과하거나 출입구가 폐쇄될 수 있으며, 이때는 여의도역, 마포역, 샛강역을 이용하면 된다. 4일 전야제 동안 지하철은 평시 수준으로 운영되며, 비상 상황에 대비해 5호선과 9호선 각각 2편성의 대기열차를 확보했다.
서울시 120다산콜재단은 불꽃축제 준비를 위해 24시간 상담 대응체계를 구축하고, 교통통제·대중교통 운행 관련 정보를 시민에게 신속히 안내할 예정이다.
여의도와 이촌 일대에서는 4일 오전 8시부터 6일 오전 7시까지 공공자전거 서비스와 8개 민간업체의 전기자전거 대여 서비스가 중단된다. 행사 당일 인파가 몰리는 구역 내 자전거 출입도 제한될 예정이다.
한강버스는 3일부터 5일까지 수상 안전을 위해 운항이 미조정되거나 단축 운항되며, 자세한 사항은 한강버스 홈페이지에서 확인할 수 있다. 서울시와 자치구는 행사 주간 불법 주정차도 단속한다.
행사 일주일 전부터 도로전광표지·버스정보를 통해 도로 통제와 우회경로, 대중교통 정보를 안내할 예정이다. 행사 당일에는 TOPIS 교통상황실이 운영되고 CCTV와 드론을 통해 교통상황이 실시간 확인된다.
올해로 22회째인 서울세계불꽃축제는 '당신의 빛을 찾아서'를 주제로 한국, 미국, 영국이 참여한다. 4일과 5일 여의도·이촌한강공원 일대에서 시민참여 프로그램과 푸드트럭존 등의 부대행사도 진행된다.
여의도 물빛무대 앞 광장에는 4일과 5일 오후 1시부터 10시까지 공식 푸드트럭존을 운영하고, 위생과 가격 등 사전 심사를 통해 불법 노점상을 집중 단속한다.
행사장에는 종합안전본부를 설치해 인파와 교통상황을 실시간 공유하며, 소방차와 의료인력을 배치해 응급의료소를 운영할 예정이다. 행사 종료 후 약 1200명의 봉사단이 행사장 주변을 정리한다.
서울시는 미세먼지 농도가 높아질 가능성에 대비해 시민 행동요령을 안내하고, 유아와 호흡기 질환자의 건강을 고려해 KF80 이상의 마스크를 준비할 것을 권장하고 있다.
민수홍 문화본부장은 "행사장과 지하철역, 한강 수상까지 안전관리 사각지대가 없도록 관계기관과 대응체계를 촘촘히 구축했다"며 "행사 당일에는 도로 통제와 여의나루역 혼잡이 예상되는 만큼 대중교통 정보를 미리 확인하고, 인근 역을 분산 이용해 안전요원 안내에 따라 달라"고 당부했다.
kh99@newspim.com