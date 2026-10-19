대구·경북 20일 낮부터 최고 30mm 가을비...21일부터 기온 '뚝'

AI 핵심 요약beta
- 대구·경북은 20일 낮부터 가을비가 내리겠다.
- 예상 강수량은 중·남부 5~30mm, 북부는 5mm 안팎이다.
- 21일부터 찬 공기와 강풍으로 쌀쌀하고 안개도 짙겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북은 20일 낮부터 가을비가 내리겠다.
예상 강수량은 대구와 경북 중·남부는 5~30mm, 경북북부와 울릉·독도는 5mm 안팎으로 관측됐다.
비가 그친 후 21일부터 찬 공기가 남하하면서 기온이 낮아져 쌀쌀하겠다. 또 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 건강관리에 유의해야 한다.
기상청은 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다며 차량 운행 때 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 주의할 것을 당부했다.
대구와 경북의 20일 기온은 10도~22도 분포를 보이겠다. 대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 14도, 경북 영주 10도, 안동·상주·청송 11도, 영덕·영천 14도, 울진·포항은 15도 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 21도, 경북 안동 20도, 봉화·상주·의성·영천 21도, 울진·포항은 22도로 관측됐다.
경북 북부내륙에는 20일 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.
기상청은 특히 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠다며 차량 감속 운행해 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 각별히 유의할 것을 주문했다.
nulcheon@newspim.com