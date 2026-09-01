경기도 '경기공유서비스'서 장난감도서관 97곳 통합 안내 시작

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 1일 경기공유서비스에 장난감도서관 안내를 담았다.
- 도내 31개 시군 97곳의 이용 정보와 신청·대여 방법을 모았다.
- 경기도는 실시간 장난감 예약 기능도 확대할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시군·육아종합지원센터별 분산 정보 경기공유서비스 누리집으로 일원화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도내 31개 시군에 위치한 장난감도서관 97곳의 통합 안내 서비스를 경기도 공공자원 통합예약시스템인 '경기공유서비스'를 통해 1일부터 제공한다고 밝혔다.
도에 따르면 장난감도서관은 시군 육아종합지원센터가 영유아 가정을 위해 운영하는 공공대여 시설로 장난감을 비롯해 영유아 도서, 돌·백일상 및 의상, 육아용품 등을 대여해 영유아 부모의 경제적 부담을 줄이고 아동의 놀이 기회를 확대하는 공간이다.
도는 그동안 각 시군 및 육아종합지원센터 누리집에 흩어져 있던 장난감도서관 이용 정보를 경기공유서비스 한곳으로 모아 도민들의 접근성과 편의성을 높였다.
경기공유서비스를 통해 제공되는 주요 정보는 ▲지점별 이용 안내(이용 대상, 주소, 연락처, 이용 시간) ▲회원 신청 방법 ▲대여 및 반납 방법 등이다. 도민들은 이를 통해 거주지 인근 시설 정보를 손쉽게 확인할 수 있다.
장난감도서관은 지역 및 기관별로 대여 물품(장난감, 도서, DVD, 돌·백일상 등)과 이용 기간, 요금이 달라 사전에 정보를 확인하는 것이 필수적이다. 경기도는 향후 도민들이 방문 없이 누리집에서 실시간으로 장난감을 예약할 수 있도록 기능을 확대할 방침이다.
이태희 경기도 자산관리과장은 "도민들이 공공서비스를 한결 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 생활과 밀접한 공공자원을 지속적으로 확대 발굴해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com