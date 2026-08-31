국립수목원 '기후변화 지표 산림 식물계절 관측 매뉴얼' 개정판 발간

AI 핵심 요약beta
- 국립수목원은 31일 전국 공립수목원과 관측 매뉴얼을 개정 발간했다.
- 17년 관측 경험을 반영해 식물계절 판단 기준과 기록법을 보완했다.
- 장기 관측의 정확도 높여 기후변화 분석에 활용할 계획이다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 산림청 국립수목원은 전국 10개 공립수목원과 함께 산림식물의 계절변화를 보다 정확하고 일관되게 관측·기록하기 위한 '기후변화 지표 산림 식물계절 관측 모니터링 매뉴얼' 개정판을 발간했다고 31일 밝혔다.
국립 수목원에 따르면 식물계절(plant phenology)은 봄철 잎이 나오고 꽃이 피거나 가을철 단풍이 들고 잎이 떨어지는 것처럼 계절에 따라 반복되는 식물의 변화를 의미한다. 이 같은 변화는 기온, 강수량 등 기후 조건에 민감하게 반응하기 때문에 기후변화가 산림생태계에 미치는 영향을 파악하는 핵심 자료로 활용된다고 설명했다.
다만 식물의 계절 변화는 서서히 진행되고 식물 종마다 잎과 꽃의 형태와 발달 양상이 달라 조사자별로 판단이 달라질 수 있다. 여러 지역에서 장기간 축적된 관측 자료를 비교·분석하려면 누구나 동일한 기준으로 관찰하고 기록하는 체계 정립이 필수적이라는 설명이다.
국립수목원은 지난 2009년부터 '기후변화 취약 산림식물종 보전·적응 사업'을 통해 전국 공립수목원과 함께 산림식물의 계절변화를 지속적으로 관측해왔다. 이번 개정판은 그동안 현장에서 17년간 축적한 관측 경험과 자료를 토대로 2020년 발간된 초판을 전면 보완한 것이라고 밝혔다.
개정 매뉴얼에는 ▲현장에서 식물의 계절 변화를 관찰하는 구체적인 방법 ▲잎이 나고 꽃이 피며 단풍이 들고 낙엽이 지는 각 단계별 판단 기준 ▲관측 자료를 데이터베이스로 관리하는 방법 등이 담겼으며 특히 주요 식물종별 실제 사진과 사례를 대폭 보강해 현장 조사자가 식물계절 단계를 보다 쉽게 판별하고 동일한 기준으로 기록할 수 있도록 했다고 설명했다.
국립수목원은 이번 매뉴얼을 전국 식물계절 관측에 폭넓게 적용해 장기 관측자료의 정확성과 신뢰도를 높이는 한편 기후변화에 따라 우리나라 산림과 식물이 어떻게 변화하고 있는지를 과학적으로 분석하는 데 적극 활용할 계획이다.
장계선 국립수목원 산림생물보전연구과장은 "꽃이 피고 단풍이 드는 시기를 해마다 같은 기준으로 꾸준히 기록하면 우리 숲이 기후변화에 어떻게 반응하는지 알 수 있다"며 "이번 매뉴얼이 신뢰할 수 있는 장기 자료를 쌓는 기준이 되어 산림 생물다양성 보전과 기후변화 대응에 폭넓게 활용되기를 기대한다"고 말했다.
'기후변화 지표 산림 식물계절 관측 모니터링 매뉴얼' 개정판은 국립수목원 홈페이지에서 PDF 파일로 내려받을 수 있다.
asj7376@newspim.com