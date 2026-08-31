한경국립대, HACCP 팀장 교육 실시…식품 취업 시장 지원

AI 핵심 요약beta
- 한경국립대가 31일 재학생 20명에 HACCP 팀장 교육을 했다.
- 교육은 식품안전관리 실무형 압축 커리큘럼으로 진행됐다.
- 학생들은 위해요소 분석과 CCP 설정을 배우고 만족도 5점을 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한경국립대학교 대학일자리플러스센터는가 안성캠퍼스 학생성공관에서 식품산업 분야 진출을 꿈꾸는 재학생 20명을 대상으로 '식품품질 HACCP(식품안전관리인증기준) 팀장 교육'을 실시했다.
31일 한경국립대에 따르면 이번 교육은 단순한 이론 주입식 교육에서 벗어나 기업 현장에서 즉각 활용할 수 있는 '실무형 압축 커리큘럼'으로 진행됐다.
학생들은 HACCP 제도의 핵심 개념과 선행요건 관리는 물론 실제 제조 공정에서 발생할 수 있는 위해요소 분석(HA)과 중요관리점(CCP) 설정 등 고도화된 식품안전관리 기법을 체계적으로 배웠다.
그 결과 교육 종료 후 진행된 자체 만족도 조사에서는 5점 만점(5점 척도)이라는 이례적인 기록을 세우며 프로그램의 높은 수준을 증명했다.
대학일자리플러스센터 관계자는 "이번 HACCP 팀장 교육은 학생들이 까다로운 식품안전관리의 기본 원리를 몸으로 익히고 실제 산업 현장에서 즉각 투입 가능한 직무 경쟁력을 갖추도록 돕기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 기업들이 먼저 찾는 현장 맞춤형 인재를 양성하기 위해 다각적인 취업 지원 프로그램을 이어갈 것"이라고 전했다.
lsg0025@newspim.com