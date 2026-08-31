KB국민은행, 거제 수해현장 찾아 복구 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 30일 거제서 수해복구 봉사했다
- 임직원 70여명이 토사와 잔해를 치우고 정비했다
- 물티슈 지원과 금융지원으로 주민 회복을 도왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 집중호우로 피해를 입은 경남 거제지역을 찾아 복구 작업을 돕고 피해 주민들의 일상 회복을 지원했다.
KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 30일 경남 거제시 양정동 일대에서 '거제지역 수해복구 임직원 봉사활동'을 진행했다고 31일 밝혔다.
이번 봉사활동에는 KB국민은행 영남영업추진그룹 임직원 70여명이 참여했다. 임직원들은 지난 17일 집중호우로 침수 피해가 발생한 현장을 찾아 토사와 각종 잔해를 치우고 시설물과 주변 환경을 정비하는 등 복구 작업을 진행했다.
피해 주민들을 위한 지원도 병행했다. KB국민은행은 물티슈 약 2000개 등 생필품을 현장에 전달하며 수해로 불편을 겪고 있는 주민들의 생활 정상화를 지원했다.
KB금융그룹(회장 양종희)은 앞서 경남지역 집중호우 피해 복구와 이재민 지원을 위해 5억원의 성금을 전달했다. 계열사들도 금융지원에 동참하고 있다.
KB국민은행은 수해 피해 고객에게 최대 2000만원의 긴급 생활안정자금을 제공하고, 피해 기업에는 최대 5억원의 운전자금을 지원한다. KB손해보험과 KB국민카드도 보험료 납입과 카드 결제대금 유예 등을 통해 피해 고객의 금융 부담을 덜어주고 있다.
peterbreak22@newspim.com