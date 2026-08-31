지그재그, '브랜드 페스타' 2회차 진행…310여개 브랜드 참여

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 다음 달 14일까지 브랜드패션 카테고리 프로모션 '브랜드 페스타'를 진행한다고 31일 밝혔다.
브랜드 페스타는 지난 4월 처음 선보인 행사다. 1회차 행사 기간 지그재그 브랜드패션 카테고리 거래액은 전년 동기 대비 24% 증가했다.
이번 행사에는 약 310개 브랜드가 참여해 베스트셀러와 가을 신상품 등을 최대 93% 할인 판매한다.
지그재그는 행사 기간 전 고객을 대상으로 할인 쿠폰을 제공하고, 72시간마다 대상 브랜드가 바뀌는 릴레이 할인전도 진행한다. 일부 상품에는 추가 쿠폰을 적용해 최대 40%까지 할인받을 수 있다.
디자이너 브랜드 신상품을 미리 구매할 수 있는 프리오더 코너와 글로벌 브랜드 한정수량 특가, 브랜드별 라이브 방송 등도 운영한다.
카카오스타일 관계자는 "지난 첫 브랜드 페스타에서 카테고리 거래액과 개별 브랜드 모두 성장세를 기록했다"고 말했다.
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