포천시의회 제195회 임시회 폐회…주요 사업 계획 점검

AI 핵심 요약beta
- 포천시의회가 31일 제195회 임시회를 폐회했다.
- 3회 추경안 15억6734만1000원을 조정해 수정 가결했다.
- 기금운용 변경안은 원안대로 가결했다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시의회는 31일 본회의장에서 제195회 임시회 제6차 본회의를 열어 '2026년도 제3회 추가경정예산안'과 '2026년도 제2차 기금운용계획 변경안'을 처리하고 지난 18일부터 14일간 이어진 회기를 마무리했다고 밝혔다.
의회에 따르면 시의회는 이번 회기 동안 집행부로부터 '2026년 주요업무 추진실적 및 2027년 주요업무계획'을 보고받고 올해 주요 사업 추진 현황과 내년도 계획의 적정성을 점검했다. 이어 예산결산특별위원회를 통해 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안을 심사하며 사업의 필요성과 효과, 재정운용의 건전성을 면밀히 살폈다고 설명했다.
핵심 안건인 제3회 추가경정예산안은 제2회 추가경정예산 대비 1226억1473만2000원이 증가한 1조5379억900만4000원 규모로 제출됐다. 시의회는 사업계획의 구체성, 재정 부담, 실효성, 우선순위와 시급성 등을 종합적으로 검토한 뒤 총 10개 사업 예산 15억6734만1000원을 조정해 수정 가결했다.
조정 과정에서 선단동 주민편의시설 확충 용역비, 영평·승진사격장 주변지역 지원사업비, 교육시설 및 환경개선 협력사업 증액분, 도리돌 반려동물 테마파크 조성공사 시비 부담금은 전액 삭감됐다. 청성역사공원 정비사업 인허가 용역비는 일부 삭감됐다.
시의회는 주민 생활과 밀접하거나 대규모 재정 투입이 이뤄지는 사업일수록 주민 의견 수렴과 치밀한 계획 수립이 선행돼야 한다고 강조했다. 또 재원 조달 방안을 충분히 마련한 뒤 의회와 긴밀히 협의해 추진할 것을 집행부에 주문했다.
같은 날 의결된 '2026년도 제2차 기금운용계획 변경안'에는 통합재정안정화기금 통합계정 재원 9억4040만2000원의 일반회계 세입 귀속, 재정안정화계정 일반회계 전출금 420억원 증액, 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 예치금 조정 등이 반영됐으며 원안대로 가결됐다.
서과석 의장은 "포천시의회는 시민의 소중한 세금이 시민 삶의 질을 높이는 데 제대로 쓰이고 있는지 세심하게 살피겠다"며 "포천의 미래를 위한 정책이 올바른 방향으로 추진되도록 견제와 협력 기능을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다. 그는 이어 "회기 중 제시된 의견과 대안들을 시정에 적극 반영하고 계획된 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 집행부가 만전을 기해 달라"고 당부했다.
asj7376@newspim.com