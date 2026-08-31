도배·장판 내 손으로…대전 서구, 셀프 집수리 무료 교육

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구가 31일 주민 대상 셀프 집수리 교육을 마련했다.
- 도배·필름·장판 시공을 실습 위주로 가르친다.
- 교육은 9월 무료 운영되며 11일까지 신청한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구가 도배와 장판, 인테리어 필름 시공 등 생활 속 집수리 기술을 주민들이 직접 배울 수 있는 실습형 교육을 마련한다.
대전 서구는 최근 셀프 인테리어와 집수리에 대한 관심이 높아짐에 따라 주민 대상 전문 교육 과정을 운영한다고 31일 밝혔다.
이번 교육은 주민참여예산 사업으로 추진되며, 노후 주거환경을 직접 손보고 싶지만 전문 업체 이용에 부담을 느끼는 주민들을 위해 마련됐다.
과정은 ▲도배 시공 ▲싱크대 인테리어 필름 시공 ▲장판 시공 등 3개 분야로 구성된다. 이론보다는 실제 작업 방법을 익히는 실습 위주로 진행된다.
교육은 9월 한 달 동안 총 7차례 무료로 운영되며 강좌별 모집 인원은 15명이다.
참여를 희망하는 주민은 내달 11일까지 서구 평생학습관 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 접수는 선착순으로 마감된다.
전문학 서구청장은 "주민들이 일상에서 마주하는 작은 불편을 스스로 해결할 수 있도록 돕는 교육"이라며 "생활에 실질적인 도움이 되는 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com