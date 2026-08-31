완주군, 완주사랑상품권 소비혜택 10%로 확대

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 31일 추석 앞두고 상품권 혜택을 확대했다
- 9월 1일부터 30일까지 카드형 캐시백을 10%로 올렸다
- 9월 판매액 32억원으로 늘려 지역상권 활성화에 나섰다
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상품권 32억원 규모 발행, 카드형 31억원·지류형 1억원 운영
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군이 추석 명절을 앞두고 완주사랑상품권의 소비 혜택을 확대해 군민들의 장바구니 부담을 낮추고 지역상권 활성화에 나선다고 31일 밝혔다.
군은 오는 9월 1일부터 30일까지 완주사랑상품권 카드 이용자를 대상으로 '완주에서 사용하면 10% 더드려요' 캐시백 프로모션을 진행한다. 이에 따라 관내 가맹점에서 카드형 상품권으로 결제하면 기존 3%였던 캐시백 적립률이 10%로 높아진다.
프로모션은 9월 1일 오전 9시부터 30일 자정까지 운영된다. 추석을 앞두고 상품권 구매와 소비가 늘어날 것으로 예상되는 만큼 9월 상품권 판매 규모도 평상시보다 확대해 총 32억원으로 책정했다.
전체 판매 규모 가운데 카드형은 31억원, 지류형은 1억원이며 상품권 구매 시 10% 선할인이 적용된다. 카드형 상품권의 개인 월 구매한도는 50만원이다.
군은 캐시백 확대와 상품권 발행 규모 확대를 통해 추석 장보기와 외식 등 소비를 지역 내 가맹점으로 유도하고 소상공인과 자영업자의 매출 증대, 지역 내 자금순환에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
유희태 완주군수는 "추석을 맞아 군민들의 장바구니 부담을 덜고 지역 소상공인에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 상품권 혜택을 확대했다"며 "완주사랑상품권을 통한 소비가 지역상권에 활력을 더해 풍성한 명절을 보내는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com