문정우 금산군수 '화상경마장 재추진설' 선 긋기…"검토 사실 없어"

AI 핵심 요약beta
- 금산군은 31일 화상경마장 재추진설을 부인했다
- 문정우 군수는 군 차원 검토 사실이 없다고 밝혔다
- 2019년 추진안은 의회 반대로 중단된 상태다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 최근 충남 금산지역에서 화상경마장 재추진설이 퍼지자 금산군이 "군 차원에서 검토된 사실이 전혀 없다"며 공식 부인했다. 지난 2019년 추진했던 화상경마장 유치 계획도 당시 군의회 결정 이후 모두 중단된 상태라는 설명이다.
문정우 금산군수는 31일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 "군 차원에서 화상경마장 추진을 검토하고 있다는 유언비어가 퍼지고 있다"며 "어떠한 자료도 검토된 바 없다는 사실을 주민들에게 정확히 알려달라"고 주문했다.
금산군은 지난 2019년 한국마사회 장외발매소인 이른바 '화상경마장' 유치를 추진한 바 있다.
그러나 당시 화상경마장 유치를 둘러싸고 지역 내 찬반 논란이 거세졌고, 금산군의회가 관련 동의안을 받아들이지 않으면서 군은 이후 모든 추진 계획과 일정을 중단했다.
한편 문 군수는 이날 집중호우에 대한 철저한 대비와 제44회 금산세계인삼축제 준비, 추석 명절 공직기강 관리, 제341회 금산군의회 임시회 대응, 철 지난 현수막 정비 등 현안 업무를 점검하기도 했다.
gyun507@newspim.com