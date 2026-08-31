경기도축산진흥센터, 한우 OPU 수정란 전문가 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도축산진흥센터가 31일 한우 OPU 수정란 교육을 재개했다
- 교육은 9월부터 11월까지 5차례 이틀 과정으로 진행한다
- 센터는 실습 중심 교육으로 한우 개량과 생산성 향상을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도축산진흥센터는 한우농가가 수정란 생산·이식 기술을 체계적으로 습득할 수 있도록 9월부터 11월까지 총 5차례에 걸쳐 '한우 OPU(난자채취) 수정란 전문가 양성교육'을 실시한다고 31일 밝혔다. 교육은 지난해 3월 시작된 이후 올해 7~8월 폭염으로 잠정 중단됐다가 이번에 다시 재개한다.
도에 따르면 교육 일정은 9월 15~16일, 10월 6~7일, 10월 27~28일, 11월 10~11일, 11월 24~25일 등 총 5회로, 회차별로 이틀 과정으로 진행된다. 회차당 모집 인원은 20명 안팎이며, 선착순으로 접수한다. 다만 11월 24~25일 과정은 운영 여건에 따라 일정이 변경될 수 있다.
참여를 희망하는 농가는 회차별 모집 기간에 맞춰 관할 시·군 축산 담당 부서를 통해 신청하면 된다.
OPU(난자채취) 수정란 기술은 우량 암소에서 난자를 반복적으로 채취해 체외에서 수정란을 생산한 뒤 다른 암소에 이식하는 첨단 번식기술이다. 우수한 유전형질을 가진 암소 한 마리로부터 여러 마리의 우량 송아지를 생산할 수 있어 한우 개량과 농가 생산성 향상에 활용된다고 설명했다.
이번 교육은 농가가 OPU 수정란 생산과 이식 기술을 실제 번식 현장에 적용할 수 있도록 이론과 실습을 연계해 진행된다. 주요 교육 내용은 OPU 수정란 산업 동향과 생산 이론, 공란우와 이식대상우 선발 기준과 사양관리, 초음파를 활용한 난소 내 황체·난포 확인, 수정란 이식 및 배양관리 기초 등이며 센터는 특히 실제 현장에서 요구되는 기술을 충분히 익힐 수 있도록 현장실습 비중을 크게 높였다고 설명했다.
이양수 경기도축산진흥센터 소장은 "농가가 OPU 수정란 기술을 실제 번식 현장에 적용할 수 있도록 실습을 강화했다"며 "우수 유전자원을 효율적으로 활용해 한우 개량을 촉진하고 농가의 번식 효율과 생산성을 높일 수 있도록 현장 중심의 기술교육을 확대해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com