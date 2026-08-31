서울광장, 저녁 활력 충전소 변신…다양한 운동 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 31일 운동하는 서울광장 하반기 운영을 밝혔다.
- 프로그램은 9월 1일 개막해 10월 29일까지 10회 열린다.
- 퇴근길 시민 누구나 무료로 운동·상담에 참여할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3가지 프로그램, 맞춤 운동·체력측정 지원
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울광장이 퇴근 후 시민들의 활력 충전소로 변신한다. 서울시는 '운동하는 서울광장' 하반기 프로그램을 운영한다고 31일 밝혔다.
최근 '운세권(운동+세권)' 트렌드에 맞춰, 서울시는 시민들이 가까운 곳에서 운동할 수 있는 '운세권 도시'를 조성하고 있다. 더 풍요로운 저녁을 누릴 수 있도록 야간에도 운동·문화·여가를 즐길 수 있는 '24시간 활력경제'를 함께 추진 중이다.
'운동하는 서울광장'은 이러한 정책 방향을 생활체육으로 구현하는 프로그램으로, 도심 한복판 서울광장을 퇴근길 시민들의 야간 운동공간으로 활용한다.
하반기 프로그램은 9월 1일 개막해 10월 29일까지 총 10회 운영된다. 9월 10일과 10월 29일에는 뚝섬한강공원으로 장소를 옮겨 야경을 감상하며 운동할 수 있는 기회를 제공한다.
이번 프로그램은 별도의 운동 장비 없이도 누구나 참여할 수 있으며, 시민들은 퇴근 후 가볍게 방문해 맞춤 운동 선택이 가능하다. 참여자는 운동 상담과 체력 측정도 경험할 수 있다.
프로그램은 ▲다 함께 즐기는 '메인운동' ▲내 몸에 맞는 운동법을 알려주는 '운동처방소' ▲나의 현재 체력수준을 알아보는 '신체나이 챌린지' 등 3가지로 구성된다.
'메인운동'은 스트레칭, 다이어트 댄스, 맨몸운동, 바레 등 다양한 프로그램을 선보인다. '운동처방소'는 전문가들이 1:1 상담을 진행하며 거북목, 허리 통증 관리·체형 교정 방법을 안내한다. '신체나이 챌린지'는 유연성과 근력을 측정해 개인의 체력 수준을 확인하고 목표 달성에 도전하는 프로그램이다.
참여를 원하는 시민은 공식 누리집을 통해 사전 신청하거나 현장에서 당일 접수하면 무료로 참여할 수 있다. 기상 상황에 따라 일정이 변경될 수 있으므로 미리 운영 여부를 확인해야 한다.
조성호 관광체육국장은 "'운동하는 서울광장'은 퇴근길 서울광장에 들러 누구나 부담 없이 운동하고 활력을 충전할 수 있는 생활체육 프로그램"이라며 "시민들이 일상 가까운 곳에서 운동과 여가를 함께 즐기며 서울의 밤을 더욱 활기차게 보낼 수 있도록 다양한 생활체육 콘텐츠를 확대해 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com