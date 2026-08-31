함평군립미술관, 한국 근현대미술 100년 명작 63인 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 함평군립미술관이 1일부터 11월 8일까지 특별전 열었다.
- 한국 근현대미술 거장 63명 주요작품을 한데 모았다.
- 계승·수용·혁신·자립으로 100년 미술사 조망했다.
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[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군립미술관이 내달 1일부터 11월 8일까지 한국 근현대미술을 이끈 대표 작가 63명의 주요 작품을 한데 모은 특별기획전 '한국 근현대미술 명작전_시선'을 개최한다.
함평군립미술관은 전시는 지난 100여 년간 한국 근현대미술의 흐름을 주도한 거장들의 작품을 통해 미술사의 변화와 성취를 조망한다고 31일 밝혔다.
전시는 '계승' '수용' '혁신' '자립' 등 4개 주제로 구성됐다. 전통을 계승하면서 새로운 화풍을 수용하고 기존 미술의 한계를 넘어 조형언어를 창조하며 한국 미술 고유의 정체성을 탐구해 온 과정을 작품으로 보여준다.
출품 작가에는 채용신, 김기창, 박수근, 이중섭, 장욱진, 이응노, 천경자, 김환기, 권진규, 박서보, 김창열 등 한국 미술사를 대표하는 이름이 포함됐다. 서로 다른 시대와 세대의 작가들이 어떻게 오늘의 한국 미술을 만들었는지를 확인할 수 있다는 점이 특징이다.
함평군립미술관은 수도권의 대형 미술관에서 주로 접할 수 있었던 근현대미술 거장들의 주요 작품을 지역 관람객과 공유하기 위해 이번 전시를 마련했다.
미술관 관계자는 "한국 근현대미술 100여 년의 흐름을 한자리에서 살펴볼 수 있는 기회"라며 "실제 작품을 통해 우리 미술의 가치와 감동을 느끼길 바란다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com