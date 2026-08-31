李在明启动内阁改组 6名部长候选人获提名

纽斯频通讯社首尔8月31日电 韩国总统李在明30日对政府6个部门长官人选进行调整，提名经济副总理兼财政经济部、法务部、国防部、国土交通部、中小风险企业部和性别平等家庭部候选人。这是李在明政府执政第二年进行的第二轮内阁改组。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

根据总统府青瓦台公布的人事安排，财政经济部长官兼经济副总理候选人为财政经济部第一次官（副部长）李炯日，法务部长官候选人为共同民主党议员金胜源，国防部长官候选人为韩国驻沙特阿拉伯大使、陆军退役上将姜信哲，国土交通部长官候选人为国土交通部第二次官洪志宣，中小风险企业部长官候选人为共同民主党议员李素永，性别平等家庭部长官候选人为基本收入党议员龙慧仁。

青瓦台同时调整部分幕僚及总统直属机构人事。祖国革新党议员李海珉获任青瓦台人工智能（AI）未来企划首秘，前AI未来企划首秘河丁友获任国家人工智能战略委员会副委员长。前庆尚南道知事（省级行政区首长）金庆洙获任总统政务特别助理，气候能源环境部能源转型政策室室长李沅柱获任青瓦台"三大超级项目"辅佐官（助理）。

青瓦台表示，此次人事安排以"能力"为主要标准，旨在推动民众能够切实感受到的变化，并进一步提高政策执行速度。

此次改组之际，李在明总统的国政支持率处于近期低位。调查机构Realmeter受《能源经济新闻》委托，于8月18日至21日对2026名全国18岁以上选民进行调查，结果显示李在明施政好评率为40.2%，较前一周下降2.8个百分点；差评率为56.9%，较前一周上升2.8个百分点。该结果为李在明就任以来的最低水平。调查采用100%无线电话自动应答方式，样本误差为95%置信水平下±2.2个百分点。

韩国盖洛普28日公布的另一项调查显示，李在明施政好评率为42%，差评率为50%。该调查于8月25日至27日进行，以全国1001名18岁以上成年人为对象，采用100%手机虚拟号码电话访问方式，样本误差为95%置信水平下±3.1个百分点。

韩国最大在野党国民力量党对此次改组提出批评，称此次人事安排与在野党要求的民生型改组方向不同，并对经济、国土交通等部门由现任副部长升任提出质疑。

6名部门长官候选人均需接受国会人事听证。韩国国务委员任命无需经过国会同意，国会是否通过人事听证报告也不直接限制总统的任命权。随着9月定期国会即将开始，相关人事听证预计将成为朝野双方争论的焦点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社