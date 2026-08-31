부산교육청, 초·중·고 AI 통합 로그인 플랫폼 '펜즈' 개통

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 1일 통합 로그인 펜즈를 개통했다
- 학생과 교직원은 클라우드·생성형 AI를 하나로 쓴다
- 계정 관리 간소화로 학습 연속성과 업무 편의를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 교육 환경 안전성 및 효율성 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 학생과 교직원은 다음 달부터 '펜즈' 하나로 클라우드와 생성형 AI 서비스를 쓸 수 있다.
부산시교육청은 교직원과 학생의 디지털 교육 편의를 높이기 위한 클라우드 및 생성형 AI 서비스 통합 로그인(SSO) 플랫폼 '펜즈(PENZ)'를 다음달 1일 정식 개통한다고 31일 밝혔다.
펜즈는 교육용 클라우드 서비스와 AI 도구마다 따로 계정을 만들고 관리해야 했던 불편을 줄이기 위해 구축한 통합 로그인 시스템이다.
학생은 초등학교 입학부터 고등학교 졸업까지 하나의 계정을 계속 사용할 수 있다. 학교를 옮기거나 상급학교로 진학할 때마다 새 계정을 발급받아 학습 자료가 사라지던 문제도 줄어들 전망이다.
교직원 업무도 줄어든다. 펜즈는 교육행정정보시스템(NEIS) 학적 정보와 연동돼 학생 계정 생성과 진급 처리가 자동으로 이뤄진다. 전보 발령이 나더라도 같은 계정을 계속 사용할 수 있다.
부산교육연구정보원은 펜즈의 현장 안착을 위해 학교 관리자, 정보부장 교사, 계정 담당자 등을 대상으로 4차례 설명회를 연다.
설명회에서는 접속 방법과 교육디지털원패스 연동 절차, 학교별 관리자 모드 활용법, 제공 서비스 등을 안내할 예정이다.
펜즈는 시교육청 소속 교직원과 학생만 이용할 수 있다. 이용 희망자는 1일부터 교육디지털원패스에 가입한 뒤 펜즈 홈페이지에서 회원가입과 계정 연동 절차를 거치면 승인된 교육용 클라우드와 AI 도구를 사용할 수 있다.
김석준 교육감은 "펜즈 개통을 통해 학교 현장의 디지털 도구 접근성을 높이고, 교사와 학생이 안전하게 AI 교육을 펼칠 수 있는 기반을 마련했다"며 "설명회를 통해 관리자와 담당 교원의 시스템 이해도를 높이고 학교 현장에서 불편 없이 활용할 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com