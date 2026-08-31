[MLB] 6일만에 빅리그 복귀 송성문, 1타점·1볼넷·1도루 활약

AI 핵심 요약beta
- 송성문은 31일 빅리그 복귀전서 1타점 1도루를 올렸다
- 송성문은 2타수 무안타 1볼넷으로 시즌 타율 0.198이 됐다
- 샌디에이고는 11회 끝내기 패배로 3연패에 빠졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송성문이 메이저리그 6일 만에 빅리그 복귀전에서 타점과 도루를 올리며 분전했으나 팀의 패배를 막지 못했다.
송성문은 31일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그의 트로피카나 필드에서 열린 2026 메이저리그 탬파베이 레이스와의 원정 경기에 9번 타자 3루수로 선발 출전해 2타수 무안타 1타점 1볼넷 1도루를 기록했다.
지난 25일 마이너리그 트리플A로 내려간 지 6일 만에 빅리그로 콜업된 송성문은 복귀 첫날 곧바로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 시즌 타율은 0.202에서 0.198(116타수 23안타)로 약간 떨어졌다.
첫 타석인 3회초 선두 타자로 나서 중견수 뜬공으로 물러난 송성문은 5회초 두 번째 타석에서도 유격수 땅볼에 그쳤다.
2-1로 앞선 7회초 1사 3루에서 세 번째 타석을 맞이한 송성문은 상대 좌완 캠 부저의 시속 154.8km 직구를 받아쳐 우익수 희생플라이를 날렸다. 3루 주자 사매드 테일러를 홈으로 불러들이며 올 시즌 16번째 타점을 기록했다.
9회초 2사 2루에서는 고의4구로 걸어 나간 뒤 산더르 보하르츠와 함께 더블 스틸을 성공시켜 시즌 13호 도루까지 적립했다. 수비에서도 안정적인 포구와 송구로 수차례 땅볼을 처리하며 힘을 보탰다.
샌디에이고는 3연패에 빠졌다. 연장 11회초 타이 프랜스의 희생플라이로 4-3 다시 앞서갔지만 11회말 포구 실책에 이어 호르헤 마테오에게 역전 끝내기 안타를 맞고 4-5로 무릎을 꿇었다. 72승 65패로 애리조나에 0.5게임차 뒤진 내셔널리그 서부지구 3위, 와일드카드 4위다.
psoq1337@newspim.com