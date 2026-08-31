전국 광역단체장 8월31일 일정

AI 핵심 요약beta
- 추경호 대구시장과 이철우 경북지사가 14일 협의회 일정을 소화했다.
- 신용한 충북지사 등 시도지사들이 국회와 지역행사에 참석했다.
- 전국 광역단체장들이 간부회의·의회·협의회 일정을 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲추경호 대구광역시장
- 간부회의(09:00 산격청사 대회의실)
- 대구·경북지역발전협의회(17:00 경북교육청)
▲이철우 경북도지사
-2026년도 하반기 정기인사 6급 이하 임용장 수여식(10:00 화백당)
- 제365회 경상북도의회 임시회 제2차 본회의(14:00 도의회본회의장)
-대구경북지역발전협의회 월례회(17:00 경북도교육청)
▲신용한 충북지사
-행정수도 특별법 결의대회(11:00 국회)
-충북도민회 중앙회 만찬(18:00 서울)
▲이원택 전북지사
- 간부회의 (09:00 회의실)
- 간부공무원 폭력예방교육 (14:00 대회의실)
- 농어업.농어촌위원회 2차회의 (16:00 종합상황실)
▲전재수 부산시장
- 제339회 부산시의회 임시회 2차 본회의( 10:00 시의회 본회의장)
▲박완수 경남지사
- 경남 대도약 실현을 위한 첨단산업 투자 협약식(14:00 대회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 섬박람회 함께하는 제10회 여수음악제(16:00 여수GS칼텍스)
▲박찬대 인천시장
- 민주당 인천시당 ㆍ인천시 당정협의회 (07:00)
- 인천시의회 임시회 본회의 (10:00)
▲허태정 대전시장
-행정수도특별법 제정을 위한 충청권 결의대회(11:00 국회)
-2차 공공기관 이전과 대전의 미래 토론회(16:00 시의회 소통실)
▲조상호 세종시장
-행정수도특별법 제정을 위한 충청권 결의대회(11:00 국회)
▲박수현 충남지사
-한국여성농업인 충남도대회(10:00 윤봉길체육관)
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-평창군수 면담(10:30 통상상담실)
[전국 종합=뉴스핌]
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