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[KLPGA] '디펜딩 챔피언' 신다인, KG 레이디스 오픈 3R 공동선두 도약...서교림 1타 차 추격

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  • 신다인, 29일 KG 레이디스 3R 공동선두 올랐다
  • 버디 6개로 67타, 합계 9언더파 207타다
  • 대회 첫 2연패·첫 다승·첫 연속우승 도전이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='디펜딩 챔피언' 신다인이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈에서 대회 역사상 처음으로 2년 연속 정상에 오를 기회를 잡았다.

신다인은 29일 경기도 용인시 써닝포인트 컨트리클럽(파72)에서 열린 KG 레이디스 오픈(총상금 10억원) 3라운드에서 버디 6개와 보기 1개를 기록하며 5언더파 67타를 적어냈다.

중간 합계 9언더파 207타를 기록한 신다인은 노승희, 유아현, 박혜준과 함께 공동 선두를 형성했다. 2라운드까지 공동 18위에 머물렀던 신다인은 하루 만에 순위를 대폭 끌어올리며 타이틀 방어에 청신호를 켰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=신다인이 29일 용인 써닝포인트CC에서 열린 KG 레이디스 오픈 3라운드에서 플레이하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.29 iaspire@newspim.com

이날 신다인은 전반 9개 홀에서 버디 1개를 추가하는 데 그쳤지만 후반 들어 집중력을 끌어올렸다. 11번 홀(파4)에서 버디를 낚은 뒤 14번 홀(파5)을 시작으로 15번 홀과 16번 홀(파3)까지 세 홀 연속 버디를 잡으며 순식간에 선두권으로 치고 올라왔다.

17번 홀(파4)에서 보기를 범해 상승세가 잠시 꺾였지만 마지막 18번 홀(파5)에서 다시 힘을 냈다. 세 번째 샷으로 그린을 공략한 신다인은 약 6.5m 거리의 버디 퍼트를 홀에 떨어뜨리며 기분 좋게 라운드를 마쳤다.

지난해 이 대회에서 유현조와 두 차례 연장 승부 끝에 생애 첫 KLPGA 투어 우승을 차지했던 신다인은 이번에는 새로운 기록에 도전한다. 2011년 창설된 KG 레이디스 오픈에서 아직 두 차례 우승한 선수는 나오지 않았다. 신다인이 최종 라운드에서도 선두를 지켜낸다면 첫 다승자이자, 첫 연속 우승자가 된다.

올해 대회 방식이 바뀐 점도 신다인에게는 긍정적인 요소다. 지난해까지 3라운드로 진행됐던 KG 레이디스 오픈은 올해부터 4라운드 대회로 확대됐다.

신다인은 경기 후 "올해 들어 3라운드 대회보다 4라운드 대회에서 상대적으로 좋은 성적을 거뒀다. 하루 더 주어진 대회 일정이 자신에게 유리하게 작용하고 있다"고 밝혔다.

하지만 최종일 우승 경쟁은 어느 때보다 치열할 전망이다. 2라운드까지 단독 선두였던 노승희는 이날 버디와 보기를 각각 3개씩 기록해 이븐파 72타에 머물렀다. 타수를 줄이지 못했지만 중간 합계 9언더파로 공동 선두 자리는 지켜냈다.

박혜준도 9언더파로 선두 그룹에 이름을 올리며 통산 두 번째 우승 기회를 마련했다. 박혜준은 지난해 7월 롯데 오픈에서 첫 승을 거둔 뒤 다시 한번 우승 트로피를 노리게 됐다. 유아현 역시 같은 타수로 공동 선두에 합류해 최종 라운드 챔피언조 경쟁을 더욱 뜨겁게 만들었다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서교림이 29일 용인 써닝포인트CC에서 열린 KG 레이디스 오픈 3라운드에서 샷을 하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.29 iaspire@newspim.com

최근 가장 가파른 상승세를 타고 있는 서교림도 우승 가시권이다. 버디 6개와 보기 2개로 4언더파를 기록해 중간 합계 8언더파로 공동 5위에 자리했다. 선두와는 불과 1타 차다. 이미 올 시즌 4승을 기록한 서교림은 이번 대회에서 시즌 5승과 함께 3주 연속 우승이라는 기록에 도전한다.

다만 강행군에 따른 체력 부담은 변수다. 서교림은 최근 연이은 우승과 각종 일정으로 피로가 상당하지만, 마지막 하루인 만큼 끝까지 버텨보겠다는 각오를 밝혔다.

3라운드까지 공동 25위까지 선두와 격차가 4타밖에 나지 않아 최종 라운드 순위 경쟁이 치열할 전망이다. 

iaspire@newspim.com

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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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