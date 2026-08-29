[핌in부천] 'K리그 100경기' 맞은 안양 유병훈 감독..."오늘이 마지막 경기처럼 준비해야"

[부천=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 FC안양의 사령탑 유병훈 감독이 K리그 1,2부 통산 100경기째를 맞았다.

유 감독은 29일 부천종합운동장에서 열리는 하나은행 K리그1 2026 26라운드 부천FC1995와의 원정경기를 앞두고 "(100번째 경기에 대해)감개무량하다. 제 노력보다 동료 코칭스태프와 선수들 덕분"이라고 말했다.

[부천=뉴스핌] 안양 유병훈 감독이 29일 2026 하나은행 K리그1 26라운드 부천전을 앞두고 취재진을 만나 인터뷰하고 있다. [사진=한지용 기자] 2026.08.29 football1229@newspim.com

유 감독은 2024년 정식 감독으로 부임해 K리그2 우승을 이끌며 1부 승격에 성공했다. 이후 지난해 잔류에 성공하고, 올 시즌도 7위(8승 9무 8패 승점 33)에 자리하며 1부리그 무대에서도 경쟁력을 입증하고 있다.

유 감독은 가장 기억에 남는 순간으로 승격했던 순간을 짚었다. 유 감독은 "승격을 일궜던 순간이 가장 기억에 남는다. 승격을 위해 많은 노력을 했다. 1부리그에서 많은 경기를 뛸 수 있음에 감사하게 생각한다"고 밝혔다.

이어 유 감독은 "우리는 이제 매 경기 온 힘을 다해야 하는 팀이다. 오늘이 항상 마지막 경기라는 생각으로 준비하고, 경기를 해야 결과를 얻을 수 있다"고 덧붙였다.

안양은 6위 포항(10승 4무 11패, 승점 34)에 단 한 점 뒤진 7위에 자리 중이다. 포항보다 한 경기 덜 치렀다. 2위 전북(10승 8무 7패 승점 38)과도 불과 4점 차이다.



안양은 지난 26일 인천과의 홈경기에서 2-1로 승리하며 4연패 사슬을 끊었다. 이날 경기 승리 후 연승을 달려야 상위 스플릿(1~6위) 경쟁에서 유리하다.

다만 유 감독은 순위 경쟁보다 한 경기, 한 경기 더 집중하겠다는 생각이다. 유 감독은 "지금처럼 순위 싸움이 치열한 것은 흔한 일이 아니다. 이런 상황을 신경 쓸수록 부담이 된다. (팀원들에게 순위를)신경쓰지말고 경기에 집중하자는 식으로 말하고 있다"고 힘주어 말했다.

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