민경선 고양시장, 국토부에 '공업용지·철도망 확충' 건의

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특별시가 국토교통부에 자족기능 확충과 교통 인프라 개선을 촉구했다.

29일 고양시에 따르면 민경선 시장은 전날 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 시의 주요 현안을 담은 정책 건의서를 전달하고 공업용지 확보와 수도권 규제 개선, 철도망 확충에 대한 정부의 관심과 지원을 요청했다.

28일 민경선 고양시장(왼쪽)이 김윤덕 국토부 장관에게 현안 정책 건의서를 전달하고 있다.[사진=고양시]

이날 건의사항은 ▲고양시 공업용지 6만 6000㎡ 창릉지구 내 즉각 배정 ▲수도권 정비 계획법 개정 ▲창릉지구 내 벌말마을 편입 ▲고양은평선 식사지구 연장 등이다.

고양시는 지난 30여 년간 국가 주도 공공주택사업을 수용해 국가 주도 공공주택사업 17개로 약 1343만 평이 개발됐으며 현재 인구 107만 명 가운데 70만 명 이상이 국가 주택정책에 따라 유입된 인구다.

하지만 산업과 일자리 등 자족기반 확충은 주택 개발 속도를 따라가지 못했다.

특히 고양시 전 지역이 수도권정비계획법상 과밀억제권역으로 묶여 산업시설 확충과 기업 유치에 제약을 받고 있다.

이에 시는 107만 대도시 규모에 비해 산업용지가 절대적으로 부족하다고 보고, 배정 가능한 공업용지 6만 6000㎡를 창릉지구에 즉각 배정하고 획일적인 수도권 규제를 합리적으로 개선해 줄 것을 요청했다.

확보한 산업 기반은 한국항공대학교와 중부대학교, 동국대학교, 국립암센터 등 관내 산·학·연·의료 인프라와 연계해 항공우주·도심항공교통(UAM), 의료·바이오를 미래산업 육성에 활용할 방침이다.

교통 분야에서는 고양은평선을 고양시청에서 식사지구까지 연장해 식사·풍동지역의 부족한 대중교통 여건을 개선하고 철도 접근성을 개선하는 방안을 건의했다.

이날 국토부 관계자들은 고양시의 여건과 자족기능 확충 필요성에 공감을 표하고 건의사항을 소관 부서별로 긍정적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

민 시장은 "고양시는 이제 주택 공급 단계를 넘어 시가 스스로 성장할 자족기반을 갖추도록 국가 정책의 방향 전환과 지원이 필요한 시점"이라며 "공업물량 확보를 출발점으로 미래산업을 키우고 기업과 청년 인재가 고양시를 택하는 도시 구조를 만들겠다"고 말했다.

고양시는 이번 면담을 계기로 국토부와 실무협의를 이어가며 건의사항이 구체적인 성과로 이어지도록 협력을 강화할 방침이다.

skyimhan@newspim.com