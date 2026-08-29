[격투기] 박보현, 엘보 한 방으로 역전승...UFC 계약까지 '-1승'

압두예바에 심판전원일치 판정승....'ROAD TO UFC' 결승행

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '러시' 박보현(27)이 UFC 입성까지 단 한 걸음만을 남겨뒀다. 박보현은 28일(한국시간) 중국 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 열린 'ROAD TO UFC(RTU) 시즌5' 여성 스트로급 준결승에서 파리다 압두예바(22·키르기스스탄)를 3-0 심판 전원일치 판정(29-28 29-28 29-28)으로 제압했다.

ROAD TO UFC는 아시아·태평양 지역 유망주들에게 UFC 정식 계약 기회를 제공하는 토너먼트다. 주로 48kg 안팎의 아톰급에서 뛰다 한 체급 위인 스트로급(52.2kg)에 도전한 박보현은 최근 6연승을 달리던 압두예바를 꺾고 통산 전적 10승 3패를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박보현이 28일(한국시간) 'ROAD TO UFC(RTU) 시즌5' 여성 스트로급 준결승에서 압두예바에 판정승을 거두고 환호하고 있다. [사진=UFC] 2026.08.29 psoq1337@newspim.com

1라운드에서 박보현은 압두예바의 긴 리치와 킥을 활용한 타격전 공격에 고전했다. 라운드 후반 테이크다운을 성공시켰으나 흐름을 완전히 가져오지는 못했다.

반격은 2라운드부터 시작됐다. 박보현은 왼손 카운터 펀치로 주도권을 잡은 뒤 거리를 좁혀 압박을 가했다. 승부처는 2라운드 막판이었다. 근접전 상황에서 날린 팔꿈치 공격이 압두예바의 이마에 적중하며 깊은 출혈을 일으켰다. 기세를 타고 연속 펀치를 퍼부어 상대를 크게 휘청이게 만들었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박보현. [사진=UFC] 2026.08.29 psoq1337@newspim.com

3라운드에서도 주도권을 놓치지 않았다. 클린치 싸움으로 압두예바를 케이지 구석으로 밀어붙여 오랜 시간 컨트롤했다. 상대의 출혈 치료를 위해 경기가 잠시 중단됐다가 재개된 뒤에도 왼손 훅으로 시원한 다운까지 빼앗으며 승기를 완전히 굳혔다.

경기 후 박보현은 승리의 열쇠가 된 팔꿈치 공격에 대해 "지난 경기 때 엘보 공격으로 반응이 좋아 팀원들과 연습을 많이 했다. 진짜 들어갈 줄은 몰라 나 스스로도 놀랐다"고 소감을 밝혔다.

박보현의 UFC 계약이 걸린 결승전 상대는 홈 팬들의 응원을 받는 멍보(30·중국)로 결정됐다. 멍보는 준결승에서 후쿠다 마치(23·일본)를 2-1 판정으로 꺾고 결승에 올랐다. 경기를 마친 뒤 옥타곤에서 만난 박보현과 멍보는 주먹을 맞대고 포옹을 나누며 장난스럽게 이마를 맞대어 불꽃 튀는 결승 맞대결을 예고했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송영재. [사진=UFC] 2026.08.29 psoq1337@newspim.com

페더급 준결승에 출전했던 송영재(30)는 차그나도르지 다기수렌(26·몽골)에게 1라운드 2분 51초 만에 리어네이키드 초크에 의한 서브미션 패를 당해 결승 진출이 무산됐다.

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