세종소방, 지하 공동구 화재·재난 대응태세 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부가 28일 세종공동구 화재·재난 대응태세를 점검했다.
- 전력·통신 등 기반시설이 몰린 지하 공동구의 안전관리 체계를 살폈다.
- 초기 대응시설과 피해 확산 방지 설비 점검으로 예방 역량을 높이겠다 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부는 전력·통신 등 도시 기반시설이 밀집한 지하 공동구 화재·재난 대응태세를 점검했다고 28일 밝혔다.
국가보안시설인 세종공동구 관리사무소 지하 공동구는 전기·가스·수도 등 공급설비와 통신·하수도시설 등 각종 지하 매설물을 공동으로 수용하는 시설이다.
화재 발생 시 연기 배출이 어렵고 진입이 까다로워 대형 피해로 이어질 수 있는 만큼 평상시 철저한 관리가 필수적이다.
이에 따라 소방본부는 이날 중앙통제실의 스마트 관제 시스템과 지하 내부 소방시설 작동 상태를 확인했다. 비상대피로와 연소방지설비 등 화재 발생 시 초기 대응과 피해 확산 방지에 필요한 시설도 집중적으로 점검했다.
신희범 본부장은 "지하 공동구는 작은 사고로도 시민 일상과 행정 기능 전체를 멈춰 세울 수 있는 중요한 시설"이라며 "유관기관과 빈틈없는 예방 점검을 통해 재난 대응 역량을 높이고 시민 안전을 지키겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com