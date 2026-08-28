'신병4 : 사보타주', 단 2회 만에 웃음 도파민 폭발…더 강력해진 '신병즈' 케미

AI 핵심 요약beta
- ENA 신병4가 28일 다채로운 캐릭터로 웃음을 선사했다
- 박민석과 새 대대장 변혁진 등장에 시청자 호응을 이끌었다
- 비하인드 컷도 공개돼 배우들 케미와 전우애가 돋보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '신병4 : 사보타주'가 한층 다채로워진 캐릭터와 물오른 케미스트리로 단 2회 만에 안방극장에 웃음 도파민을 제대로 선사했다.
ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'가 보법 다른 하이퍼 리얼리즘 밀리터리 코미디의 진가를 발휘했다. 상병을 달고도 여전히 사건 사고를 몰고 다니는 박민석(김민호)의 우당탕 군생활에 이어 대대장 변혁진(이현균), 에이스 신병 김현욱(이원정)의 범상치 않은 첫 등장까지, 확장된 스케일 속 한층 다채로워진 이야기, 변함없이 유쾌한 '신병즈'의 캐릭터 플레이가 시청자들의 웃음과 공감을 저격하며 호응을 이끌었다.
그런 가운데 공개된 미공개&비하인드 컷은 '짬' 만큼이나 물오른 케미스트리로 기분 좋은 웃음을 선사한다. 먼저 하사로 돌아온 남태우를 환영하는 김민호, 이원정, 김요한, 이충구, 전승훈의 모습이 훈훈함을 자아낸다. 소소한 일상도 스펙터클하게 만드는 사고유발자들이지만, 위기 속에서 더 끈끈한 전우애를 다지는 신화부대 1생활관의 좌충우돌은 매 시즌 빠질 수 없는 관전포인트. 눈빛만 봐도 통하는 시너지로 웃음을 견인하는 배우들의 활약이 이번 시즌에서도 빛을 발하고 있다.
새로운 바람을 몰고 온 '뉴페이스' 이현균의 모습도 포착됐다. 신화부대를 선진병영으로 이끌겠다는 파격적인 행보로 궁금증을 높인 새 대대장 '변혁진'을 설득력 있게 녹여낸 이현균의 열연은 극의 몰입도를 높였다. 특히 총기 오발 사고가 발생한 2중대에서 대대장 변혁진이 어떤 행보를 보일지도 이목을 집중시킨다.
뜻밖의 '브로맨스'로 신화부대에 사랑을 나누는 오대환과 오용의 스윗한 미소 역시 눈길을 끈다. 각각 2중대에서 없어서는 안 될 아버지 같은 존재인 중대장 '조백호'와 행보관 '박재수' 역을 맡은 오대환과 오용은 찰떡같은 '아재 개그'로 유쾌한 활력을 불어넣으며 극에 웃음을 더하고 있다. 앞선 방송에서 부대 카페 개설을 두고 중대장 조백호와 새롭게 부임한 대대장 변혁진 사이에 미묘한 신경전이 벌어진 바. 서로 다른 방식으로 부대를 이끌어가는 두 지휘관의 갈등이 예고되면서 앞으로의 이야기를 궁금케 했다.
행정반에서 '잡도리' 티키타카로 웃음을 책임지는 김현규와 조진세의 모습도 포착됐다. 신화부대 대표 '밉상(?)' 콤비답게 서로 한마디도 지지 않으려는 듯한 앙숙 케미스트리가 사진에서도 고스란히 느껴져 보는 재미를 배가한다. 여기에 막내 하사 남태우와 이수지의 사랑스러운 손하트 역시 밝은 에너지를 전하며 보는 이들을 미소 짓게 한다.
한편, ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'는 매주 월, 화요일 밤 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니TV와 티빙에서도 감상할 수 있다.
moonddo00@newspim.com