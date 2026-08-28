산악·수변 '골든타임' 확보...세종시, 국가지점번호판 추가 설치

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 28일 산악·수변지역에 번호판 22개를 추가 설치했다.
- 오봉산·금성산 등 재난 취약지의 위치 확인을 돕는다.
- 길 잃음이나 응급상황 때 구조기관의 신속한 대응을 지원한다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 주소가 없어 위치 확인이 어려운 산악·수변지역에 국가지점번호판 22개를 추가 설치해 긴급상황 발생 시 신속한 구조를 지원한다.
시는 시민 이용이 많고 안전사고 우려가 높은 주요 등산로와 수변지역을 중심으로 국가지점번호판을 추가 설치했다고 28일 밝혔다.
설치 대상지는 오봉산, 금성산, 괴화산, 고복저수지, 오가낭뜰근린공원 등이다.
국가지점번호는 도로명주소가 부여되지 않는 산악·하천 등 비도시지역을 일정 구역으로 나눠 한글 2자와 숫자 8자로 조합된 고유 번호를 부여하는 위치표시 체계다.
등산이나 야외활동 중 길을 잃거나 응급환자가 발생할 경우 현장에 설치된 국가지점번호를 소방·경찰 등 구조기관에 알려주면 신고자의 위치를 신속하게 파악할 수 있다.
김태훈 토지정보과장은 "국가지점번호판 추가 설치로 시민들이 보다 안심하고 야외활동을 할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 안전 사각지대를 지속적으로 발굴·해소해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com