윤호중 행안장관, 여수세계섬박람회 최종 점검..."지역활력 계기 되길"

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개막 일주일 앞두고 세 번째 현장 방문

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 개막을 일주일 앞둔 '2026여수세계섬박람회' 현장을 찾아 인파 밀집과 태풍·집중호우 등 각종 위험에 대비한 안전관리체계를 최종 점검했다.

행정안전부는 윤 장관이 28일 전남광주통합특별시 여수시를 방문해 오는 9월 5일 개막하는 여수세계섬박람회 준비 상황을 점검했다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB]

윤 장관의 현장 방문은 지난 4월 21일과 6월 26일에 이어 세 번째다. 이번에는 행사장 시설과 주요 관람 동선, 편의시설, 교통대책, 안전관리체계 등 박람회 준비 전반을 살피고 개막 전까지 보완해야 할 사항을 확인했다.

윤 장관은 먼저 주행사장을 찾아 박람회 명소인 주제섬을 비롯해 미래섬, 문화섬, 국제섬 등 주요 전시·체험 공간의 준비 상황을 점검했다.

특히 많은 관람객이 한꺼번에 몰릴 가능성이 있는 섬테마존과 열린무대 등에서는 이동 동선과 혼잡 상황을 확인하고 인파 밀집으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 현장 대응체계를 철저히 준비할 것을 주문했다.

폭염과 풍수해 등 기상악화와 화재·응급환자 발생 등에 대비한 안전관리 대책도 집중적으로 살폈다.

윤 장관은 실제 사고가 발생했을 때 관계기관이 신속하게 대처할 수 있도록 현장 중심의 대응체계를 점검하고, 9~10월 발생할 수 있는 태풍과 집중호우에 대비해 행사장 주요 시설을 지속적으로 점검할 것을 요청했다.

경찰·소방 등 관계기관과 여수시, 섬박람회조직위원회 간 협조체계도 점검했다. 비상 상황이 발생하면 기관별 역할과 대응체계가 즉시 작동할 수 있도록 사전 준비를 강화해 달라고 당부했다.

관람객 편의를 위한 화장실과 그늘막 쉼터, 종합안내소, 식당 등 편의시설과 진입도로 교통대책도 살폈다. 행사 기간 부당요금 등으로 관람객이 불편을 겪지 않도록 지속적인 관리·감독을 강화할 것도 주문했다.

행안부는 그동안 지방정부 및 관계기관과 합동점검단을 구성해 시설·교통·재난안전 등 박람회 준비 상황을 점검해 왔다. 이번 최종 점검에서 확인된 미비점도 개막 전까지 보완할 방침이다.

'2026여수세계섬박람회'는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 여수에서 열린다. 우리나라를 비롯한 세계 각국의 섬 문화와 생태·생활을 체험하고 섬의 미래가치와 지속가능한 발전 방향을 모색하는 행사다.

윤 장관은 "여수세계섬박람회 개막이 이제 일주일 앞으로 다가온 만큼 작은 위험 요소나 불편 사항이 발생하지 않도록 관계기관이 합심해 마지막까지 철저히 준비해 달라"고 말했다.

이어 "이번 박람회가 우리 섬의 아름다움과 무한한 가능성을 세계에 널리 알리고 지역에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com